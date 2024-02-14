https://ria.ru/20240214/lavrov-1927307484.html

Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации

Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2024

Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации

Запад, наблюдая успехи России в зоне СВО, начинает больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:48

2024-02-14T12:48

2024-02-14T12:48

сергей лавров

россия

политика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запад, наблюдая успехи России в зоне СВО, начинает больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину", - сказал Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ. Он подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, будет надежно обеспечена, а цели спецоперации в данном контексте будут достигнуты.

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, политика