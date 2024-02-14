https://ria.ru/20240214/lavrov-1927307484.html
Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации
Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2024
Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации
Запад, наблюдая успехи России в зоне СВО, начинает больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:48
2024-02-14T12:48
2024-02-14T12:48
сергей лавров
россия
политика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запад, наблюдая успехи России в зоне СВО, начинает больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину", - сказал Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ. Он подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, будет надежно обеспечена, а цели спецоперации в данном контексте будут достигнуты.
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, политика
Сергей Лавров, Россия, Политика, Специальная военная операция на Украине
Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации
Лавров: Запад говорит не о победе, а о том, как не дать выиграть Путину в СВО