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Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
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12:24 14.02.2024 (обновлено: 14:18 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html
Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров
Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров
Замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:24
2024-02-14T14:18
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.&quot;В контексте ширящегося взаимопонимания со странами Глобального Востока и Глобального Юга относительно образа будущего выглядит закономерным, что замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий &quot;санитарный кордон&quot;, потерпели крах&quot;, — сказал министр.Он отметил, что это приходится признавать и самим инициаторам антироссийской политики. Но они не исчерпали потенциал для враждебных действий и продолжат усиливать давление на Москву и ее союзников. Для этого антироссийские силы будут использовать не только украинские власти, но и широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, культуре и спорте, указал министр. Лавров подчеркнул, что все эти действия Запада можно наблюдать ежедневно."Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину", — отметил он.Он подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, надежно обеспечат, а цели спецоперации в этом контексте будут достигнуты.При этом Лавров добавил, что Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования на основе учета ее законных интересов и реалий, "которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации".Но вариантов для переговоров пока не просматривается, так как противоположная сторона не желает учитывать интересы России и реалии на земле, а также не имеет никаких серьезных предложений для урегулирования, заключил глава МИД.
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россия, сергей лавров, в мире, юг, госдума рф
Россия, Сергей Лавров, В мире, Юг, Госдума РФ
Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров

Лавров: Запад продолжит давить на Россию с целью ее изолировать

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров выступает во время "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает во время правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает во время "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«

"В контексте ширящегося взаимопонимания со странами Глобального Востока и Глобального Юга относительно образа будущего выглядит закономерным, что замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий "санитарный кордон", потерпели крах", — сказал министр.

Он отметил, что это приходится признавать и самим инициаторам антироссийской политики. Но они не исчерпали потенциал для враждебных действий и продолжат усиливать давление на Москву и ее союзников.
Для этого антироссийские силы будут использовать не только украинские власти, но и широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, культуре и спорте, указал министр.
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Лавров подчеркнул, что все эти действия Запада можно наблюдать ежедневно.
«
"Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину", — отметил он.
Он подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, надежно обеспечат, а цели спецоперации в этом контексте будут достигнуты.
При этом Лавров добавил, что Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования на основе учета ее законных интересов и реалий, "которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации".
Но вариантов для переговоров пока не просматривается, так как противоположная сторона не желает учитывать интересы России и реалии на земле, а также не имеет никаких серьезных предложений для урегулирования, заключил глава МИД.
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