https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html

Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров

Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024

Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров

Замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:24

2024-02-14T12:24

2024-02-14T14:18

россия

сергей лавров

в мире

юг

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927302353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc7e44605258a57fa392100931937c95.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме."В контексте ширящегося взаимопонимания со странами Глобального Востока и Глобального Юга относительно образа будущего выглядит закономерным, что замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий "санитарный кордон", потерпели крах", — сказал министр.Он отметил, что это приходится признавать и самим инициаторам антироссийской политики. Но они не исчерпали потенциал для враждебных действий и продолжат усиливать давление на Москву и ее союзников. Для этого антироссийские силы будут использовать не только украинские власти, но и широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, культуре и спорте, указал министр. Лавров подчеркнул, что все эти действия Запада можно наблюдать ежедневно."Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину", — отметил он.Он подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, надежно обеспечат, а цели спецоперации в этом контексте будут достигнуты.При этом Лавров добавил, что Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования на основе учета ее законных интересов и реалий, "которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации".Но вариантов для переговоров пока не просматривается, так как противоположная сторона не желает учитывать интересы России и реалии на земле, а также не имеет никаких серьезных предложений для урегулирования, заключил глава МИД.

https://ria.ru/20240213/aktivy-1927012008.html

https://ria.ru/20240214/lavrov-1927297821.html

россия

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, в мире, юг, госдума рф