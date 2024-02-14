https://ria.ru/20240214/latviya-1927237284.html

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:24

2024-02-14T09:24

2024-02-14T20:12

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц."В МИД вызван временный поверенный посольства России из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела. Мы оцениваем эту акцию как явно незаконную и политически мотивированную", — написал Кариньш в соцсети Х.В заявлении, опубликованном на сайте МИД, уточняется, что российского дипломата вызовут для "дачи объяснений".Ранее МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, ряд прочих латвийских чиновников, а также некоторых министров других стран Балтии.

https://ria.ru/20240209/latviya-1926437108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, россия, балтия