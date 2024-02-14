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МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
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09:24 14.02.2024 (обновлено: 20:12 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/latviya-1927237284.html
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:24
2024-02-14T20:12
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц."В МИД вызван временный поверенный посольства России из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела. Мы оцениваем эту акцию как явно незаконную и политически мотивированную", — написал Кариньш в соцсети Х.В заявлении, опубликованном на сайте МИД, уточняется, что российского дипломата вызовут для "дачи объяснений".Ранее МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, ряд прочих латвийских чиновников, а также некоторых министров других стран Балтии.
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в мире, латвия, россия, балтия
В мире, Латвия, Россия, Балтия
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за объявления в розыск министров

© Depositphotos.com / Vitalez1988Рига
Рига - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц.
"В МИД вызван временный поверенный посольства России из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела. Мы оцениваем эту акцию как явно незаконную и политически мотивированную", — написал Кариньш в соцсети Х.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД, уточняется, что российского дипломата вызовут для "дачи объяснений".
Ранее МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, ряд прочих латвийских чиновников, а также некоторых министров других стран Балтии.
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге
9 февраля, 15:11
 
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