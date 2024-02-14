https://ria.ru/20240214/latviya-1927237284.html
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:24
2024-02-14T09:24
2024-02-14T20:12
в мире
латвия
россия
балтия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск латвийских должностных лиц."В МИД вызван временный поверенный посольства России из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела. Мы оцениваем эту акцию как явно незаконную и политически мотивированную", — написал Кариньш в соцсети Х.В заявлении, опубликованном на сайте МИД, уточняется, что российского дипломата вызовут для "дачи объяснений".Ранее МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, ряд прочих латвийских чиновников, а также некоторых министров других стран Балтии.
https://ria.ru/20240209/latviya-1926437108.html
латвия
россия
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_182:0:1959:1333_1920x0_80_0_0_440da62e2649c7d5c6f0629ae632f54e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, балтия
В мире, Латвия, Россия, Балтия
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за объявления в розыск министров