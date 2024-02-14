https://ria.ru/20240214/lantset-1927419419.html
Вучич заявил о революции в конфликте на Украине из-за дронов "Ланцет"
Вучич заявил о революции в конфликте на Украине из-за дронов "Ланцет" - РИА Новости, 14.02.2024
Вучич заявил о революции в конфликте на Украине из-за дронов "Ланцет"
Российские БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич и посетовал, что Россия никому не... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:50
2024-02-14T18:50
2024-02-14T18:50
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Российские БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич и посетовал, что Россия никому не передает эти беспилотники. В среду в преддверии праздника Сретения Господня - Дня государственности Сербии, на военном показе в городе Ниш впервые представили комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. Вучич обошел выставку вместе с командованием армии Сербии и руководством оборонных предприятий. После осмотра ЗРК FK-3 из КНР и ЗРПК "Панцирь-С1" из РФ, он сказал, что повторение бомбардировок НАТО Сербии, таким образом как в 1999 году, стало технически невозможным. Одной из перспективных сербских разработок в экспозиции стал ударный БПЛА "Гавран" (Ворон – ред.) с дальностью действия в 50 километров. Вучич высказал ожидание, что до мая-июня 2025 года он будет принят на вооружение, представители компании-разработчика отметили сходство с российским БПЛА "Ланцет". "Сначала у них таких не было, но потом они создали "Ланцет" и буквально произвели революцию в ходе конфликта. И никому не передают "Ланцет", даже Белоруссии, никто не может понять, как это сделано", - заявил Вучич присутствующим. Он также продемонстрировал сербскую разработку, дрон-камикадзе "Комарац" (комар – ред.). "Он требует малых денежных вложений, постараемся, чтобы через полтора года у каждого нашего военнослужащего сухопутных войск был такой с большей дистанцией поражения, чем сейчас. Идет время, до конца года хочу пять тысяч таких "Комараца", - подчеркнул Вучич. Ранее он рассказал о вложении Белградом 300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.
https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, александр вучич, в мире, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Сербия, Россия, Александр Вучич, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Вучич заявил о революции в конфликте на Украине из-за дронов "Ланцет"
Вучич: российские БПЛА "Ланцет" произвели революцию в конфликте на Украине
БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Российские БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич и посетовал, что Россия никому не передает эти беспилотники.
В среду в преддверии праздника Сретения Господня - Дня государственности Сербии, на военном показе в городе Ниш впервые представили комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. Вучич обошел выставку вместе с командованием армии Сербии и руководством оборонных предприятий. После осмотра ЗРК FK-3 из КНР
и ЗРПК "Панцирь-С1
" из РФ, он сказал, что повторение бомбардировок НАТО
Сербии, таким образом как в 1999 году, стало технически невозможным.
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
Одной из перспективных сербских разработок в экспозиции стал ударный БПЛА "Гавран" (Ворон – ред.) с дальностью действия в 50 километров. Вучич высказал ожидание, что до мая-июня 2025 года он будет принят на вооружение, представители компании-разработчика отметили сходство с российским БПЛА "Ланцет".
"Сначала у них таких не было, но потом они создали "Ланцет" и буквально произвели революцию в ходе конфликта. И никому не передают "Ланцет", даже Белоруссии
, никто не может понять, как это сделано", - заявил Вучич присутствующим.
Он также продемонстрировал сербскую разработку, дрон-камикадзе "Комарац" (комар – ред.). "Он требует малых денежных вложений, постараемся, чтобы через полтора года у каждого нашего военнослужащего сухопутных войск был такой с большей дистанцией поражения, чем сейчас. Идет время, до конца года хочу пять тысяч таких "Комараца", - подчеркнул Вучич.
Ранее он рассказал о вложении Белградом
300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ
первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.
Россия выигрывает первую в истории войну дронов