https://ria.ru/20240214/laboratoriya-1927224600.html

В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию

В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию - РИА Новости, 14.02.2024

В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию

Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Хабаровском крае, сообщает региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T06:08

2024-02-14T06:08

2024-02-14T06:08

происшествия

хабаровский край

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Хабаровском крае, сообщает региональное управление ФСБ России. "Была вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили два жителя Хабаровского края - 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии, организовавшие по месту жительства лабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения", - говорится в сообщении. По факту преступления заведено дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). По данным УФСБ края, во время обыска из незаконного оборота изъято более 20 килограммов готового к сбыту мефедрона, прекурсоры и химические реактивы - более 300 литров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств. Отмечается, что мужчины задержаны, им избрана мера пресечения - заключение под стражу.

https://ria.ru/20240214/khabarovsk-1927220832.html

хабаровский край

россия

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происшествия, хабаровский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)