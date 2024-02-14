https://ria.ru/20240214/laboratoriya-1927224600.html
В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию
В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию - РИА Новости, 14.02.2024
В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию
Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Хабаровском крае, сообщает региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:08
2024-02-14T06:08
2024-02-14T06:08
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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Хабаровском крае, сообщает региональное управление ФСБ России. "Была вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили два жителя Хабаровского края - 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии, организовавшие по месту жительства лабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения", - говорится в сообщении. По факту преступления заведено дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). По данным УФСБ края, во время обыска из незаконного оборота изъято более 20 килограммов готового к сбыту мефедрона, прекурсоры и химические реактивы - более 300 литров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств. Отмечается, что мужчины задержаны, им избрана мера пресечения - заключение под стражу.
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происшествия, хабаровский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию
В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию по производству "синтетики"
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Хабаровском крае, сообщает региональное управление ФСБ России.
«
"Была вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили два жителя Хабаровского края - 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии, организовавшие по месту жительства лабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения", - говорится в сообщении.
По факту преступления заведено дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). По данным УФСБ края, во время обыска из незаконного оборота изъято более 20 килограммов готового к сбыту мефедрона, прекурсоры и химические реактивы - более 300 литров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств.
Отмечается, что мужчины задержаны, им избрана мера пресечения - заключение под стражу.
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