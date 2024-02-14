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В Иране представили новую крылатую ракету морского базирования - РИА Новости, 14.02.2024
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15:25 14.02.2024 (обновлено: 16:08 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ksir-1927356307.html
В Иране представили новую крылатую ракету морского базирования
В Иране представили новую крылатую ракету морского базирования - РИА Новости, 14.02.2024
В Иране представили новую крылатую ракету морского базирования
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана в среду представили и успешно провели испытания новой крылатой... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:25
2024-02-14T16:08
в мире
иран
хосейн салами
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана в среду представили и успешно провели испытания новой крылатой ракеты морского базирования, сообщило информационное агентство Tasnim. "ВМС КСИР представили и провели успешные испытания новых крылатых ракет морского базирования в районе островов Абу-Муса и Большой Томб в Персидском заливе", - говорится в сообщении. Во вторник, 13 февраля, агентство IRNA привело заявление командующего силами КСИР генерала Хосейна Салами, сообщившего об успешном пуске КСИР баллистической ракеты дальнего действия с корабля. Как отмечается, Салами добавил, что этот испытательный пуск значительно повышает боевые возможности КСИР, позволяя наносить удары по любой цели по всему миру, поскольку океанские военные корабли могут дойти до любого места в международных водах.
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в мире, иран, хосейн салами
В мире, Иран, Хосейн Салами
В Иране представили новую крылатую ракету морского базирования

ВМС КСИР представил новую крылатую ракету морского базирования

© TasnimЗапуск баллистической ракеты морского базирования ВС Ирана. Кадр видео
Запуск баллистической ракеты морского базирования ВС Ирана. Кадр видео
© Tasnim
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана в среду представили и успешно провели испытания новой крылатой ракеты морского базирования, сообщило информационное агентство Tasnim.
«
"ВМС КСИР представили и провели успешные испытания новых крылатых ракет морского базирования в районе островов Абу-Муса и Большой Томб в Персидском заливе", - говорится в сообщении.
Во вторник, 13 февраля, агентство IRNA привело заявление командующего силами КСИР генерала Хосейна Салами, сообщившего об успешном пуске КСИР баллистической ракеты дальнего действия с корабля. Как отмечается, Салами добавил, что этот испытательный пуск значительно повышает боевые возможности КСИР, позволяя наносить удары по любой цели по всему миру, поскольку океанские военные корабли могут дойти до любого места в международных водах.
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