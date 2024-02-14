https://ria.ru/20240214/kryshevanie-1927445320.html

В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому за "крышевание" проституции

В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому за "крышевание" проституции - РИА Новости, 14.02.2024

В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому за "крышевание" проституции

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего полицейского Александра Аипова за "крышевание" проституции и разглашение информации из баз данных... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:33

2024-02-14T21:33

2024-02-14T21:33

происшествия

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего полицейского Александра Аипова за "крышевание" проституции и разглашение информации из баз данных ограниченного пользования к пяти годам колонии, сообщили в среду журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. "Шестого февраля 2024 Ворошиловским районным судом города Ростова-на-Дону оглашен приговор… в отношении бывшего начальника отдела организации государственной защиты и антитеррористической защищенности оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области Аипова А.А.", - говорится в сообщении. Подсудимого обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), частью 1 статьи 285 УК РФ (использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и частью 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий). Суд установил, что Аипов достоверно знал о том, что некие "М. и Р. осуществляли организацию занятия проституцией на территории города Ростова-на-Дону и Ростовской области", но не пресекал их деятельность. За взятки он помогал преступной группе организовывать занятие проституцией "лицами женского пола", в том числе предоставляя информацию из баз данных ограниченного пользования. "За указанные незаконные действия Аипов… с 1 марта 2019 по 25 июня 2019 получил денежные средства в общей сумме 105 тысяч рублей и подарочный набор шахмат стоимостью 15 тысяч рублей", - добавляется в сообщении. В ходе судебного заседания подсудимый Аипов вину не признал. Сторона защиты просила суд оправдать Аипова, а сторона обвинения просила суд назначить Аипову наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 240 тысяч рублей. Суд назначил Аипову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки (240 тысяч рублей). Он также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на 2 года, и лишен специального звания "майор полиции". Избранная в отношении Александра Аипова мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231226/prostitutsiya-1918103510.html

https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область