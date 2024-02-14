https://ria.ru/20240214/krazha-1927333478.html

В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов

В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов - РИА Новости, 14.02.2024

В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов

Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Обухова к пяти годам колонии за хищение авиационных шлемов, рассказали в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:10

2024-02-14T14:10

2024-02-14T14:10

происшествия

омск

сергей обухов

алексей иванов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg

ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Обухова к пяти годам колонии за хищение авиационных шлемов, рассказали в пресс-службе суда. Как установил суд, Обухов, будучи начальником отдела хранения воинской части, вместе с коллегами по службе совершил хищение шлемов на сумму 7,2 миллиона рублей. "Суд по совокупности преступлений назначил Обухову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет, штрафа в размере 350 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, на срок 2 года 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе. Ранее сроки получили его подельники. Однофамилец Владимир Обухов за хищение "вверенного ему и другим должностным лицам по службе авиационного имущества на общую сумму 20 759 090 рублей" и "служебные подлоги с целью скрыть хищение авиационного имущества" в июне 2023 года получил 5 лет колонии. К трем годам колонии общего режима в январе 2023 года приговорили майора запаса Алексея Иванова, которого признали виновным в хищении авиационных шлемов и кислородных масок на сумму свыше 22 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html

https://ria.ru/20231222/krazha-1917477852.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, сергей обухов, алексей иванов