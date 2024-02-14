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В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов
В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов - РИА Новости, 14.02.2024
В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов
Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Обухова к пяти годам колонии за хищение авиационных шлемов, рассказали в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:10
2024-02-14T14:10
2024-02-14T14:10
происшествия
омск
сергей обухов
алексей иванов
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Обухова к пяти годам колонии за хищение авиационных шлемов, рассказали в пресс-службе суда. Как установил суд, Обухов, будучи начальником отдела хранения воинской части, вместе с коллегами по службе совершил хищение шлемов на сумму 7,2 миллиона рублей. "Суд по совокупности преступлений назначил Обухову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет, штрафа в размере 350 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, на срок 2 года 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе. Ранее сроки получили его подельники. Однофамилец Владимир Обухов за хищение "вверенного ему и другим должностным лицам по службе авиационного имущества на общую сумму 20 759 090 рублей" и "служебные подлоги с целью скрыть хищение авиационного имущества" в июне 2023 года получил 5 лет колонии. К трем годам колонии общего режима в январе 2023 года приговорили майора запаса Алексея Иванова, которого признали виновным в хищении авиационных шлемов и кислородных масок на сумму свыше 22 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html
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происшествия, омск, сергей обухов, алексей иванов
Происшествия, Омск, Сергей Обухов, Алексей Иванов
В Омске военному вынесли приговор за кражу авиационных шлемов
В Омске военного приговорили к пяти годам колонии за кражу авиационных шлемов
ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Обухова к пяти годам колонии за хищение авиационных шлемов, рассказали в пресс-службе суда.
Как установил суд, Обухов, будучи начальником отдела хранения воинской части, вместе с коллегами по службе совершил хищение шлемов на сумму 7,2 миллиона рублей.
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«
"Суд по совокупности преступлений назначил Обухову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет, штрафа в размере 350 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, на срок 2 года 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сроки получили его подельники. Однофамилец Владимир Обухов за хищение "вверенного ему и другим должностным лицам по службе авиационного имущества на общую сумму 20 759 090 рублей" и "служебные подлоги с целью скрыть хищение авиационного имущества" в июне 2023 года получил 5 лет колонии.
К трем годам колонии общего режима в январе 2023 года приговорили майора запаса Алексея Иванова
, которого признали виновным в хищении авиационных шлемов и кислородных масок на сумму свыше 22 миллионов рублей.
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