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В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку - РИА Новости, 14.02.2024
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Хорошие новости
 
16:40 14.02.2024 (обновлено: 18:16 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kot-1927378511.html
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку - РИА Новости, 14.02.2024
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:40
2024-02-14T18:16
хорошие новости
общество
московская область (подмосковье)
российский экологический оператор
денис буцаев
раменский
россия
раменское
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале. &quot;Водитель мусоровоза регоператора нашел и спас из мусорки кота Вольта, которого выбросили в запечатанной коробке. &lt;...&gt; Животное не просто оставили в мороз на улице, но вынесли в такой конструкции, откуда самостоятельно ему точно было не выбраться&quot;, — рассказали в ведомстве.Ухаживать за животным взялась дочка водителя Бориса Галишникова Анастасия. Девушка отвезла животное в ветеринарную клинику. По результатам анализов кот совершенно здоров, из назначений — профилактические капли для глаз. Вольт свободно гуляет по дому, изучает все уголки и уже нашел себе любимое местечко у батареи. История чудесного спасения быстро разлетелась, и одна из жительниц Раменского передала коту теплую одежду.&quot;Как удалось выяснить, Борис уже давно работает волшебником, совмещая эту деятельность с основной должностью водителя мусоровоза. В отрасли по обращению с отходами он трудится более пяти лет и за это время семь раз находил брошенных на контейнерных площадках животных&quot;, — добавили в министерстве.Гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев, комментируя ситуацию, заявил, что из закрытой коробки питомец не смог бы выбраться самостоятельно, а работник "проявил чуткость, более того, оставил домашнее животное себе". В пресс-службе РЭО напомнили, что за жестокое обращение с животными есть отдельные статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html
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общество, московская область (подмосковье), российский экологический оператор, денис буцаев, раменский, россия, раменское
Хорошие новости, Общество, Московская область (Подмосковье), Российский экологический оператор, Денис Буцаев, Раменский, Россия, Раменское
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку

В Раменском водитель мусоровоза спас кота Вольта, выброшенного в помойку

© Министерство ЖКХ Московской областиКот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском
Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора ЭкоЛайн-Воскресенск на контейнерной площадке в Раменском
© Министерство ЖКХ Московской области
Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале.
«

"Водитель мусоровоза регоператора нашел и спас из мусорки кота Вольта, которого выбросили в запечатанной коробке. <...> Животное не просто оставили в мороз на улице, но вынесли в такой конструкции, откуда самостоятельно ему точно было не выбраться", — рассказали в ведомстве.

© Министерство ЖКХ Московской области

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора ЭкоЛайн-Воскресенск на контейнерной площадке в Раменском

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском

© Министерство ЖКХ Московской области
1 из 2
© Министерство ЖКХ Московской области

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора ЭкоЛайн-Воскресенск на контейнерной площадке в Раменском

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском

© Министерство ЖКХ Московской области
2 из 2

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском

© Министерство ЖКХ Московской области
1 из 2

Кот Вольт, обнаруженный водителем мусоровоза регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" на контейнерной площадке в Раменском

© Министерство ЖКХ Московской области
2 из 2
Ухаживать за животным взялась дочка водителя Бориса Галишникова Анастасия. Девушка отвезла животное в ветеринарную клинику. По результатам анализов кот совершенно здоров, из назначений — профилактические капли для глаз.
Вольт свободно гуляет по дому, изучает все уголки и уже нашел себе любимое местечко у батареи. История чудесного спасения быстро разлетелась, и одна из жительниц Раменского передала коту теплую одежду.
«

"Как удалось выяснить, Борис уже давно работает волшебником, совмещая эту деятельность с основной должностью водителя мусоровоза. В отрасли по обращению с отходами он трудится более пяти лет и за это время семь раз находил брошенных на контейнерных площадках животных", — добавили в министерстве.

Гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев, комментируя ситуацию, заявил, что из закрытой коробки питомец не смог бы выбраться самостоятельно, а работник "проявил чуткость, более того, оставил домашнее животное себе".
В пресс-службе РЭО напомнили, что за жестокое обращение с животными есть отдельные статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации.
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Хорошие новостиОбществоМосковская область (Подмосковье)Российский экологический операторДенис БуцаевРаменскийРоссияРаменское
 
 
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