https://ria.ru/20240214/kot-1927378511.html

В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку

В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку - РИА Новости, 14.02.2024

В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку

Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:40

2024-02-14T16:40

2024-02-14T18:16

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале. "Водитель мусоровоза регоператора нашел и спас из мусорки кота Вольта, которого выбросили в запечатанной коробке. <...> Животное не просто оставили в мороз на улице, но вынесли в такой конструкции, откуда самостоятельно ему точно было не выбраться", — рассказали в ведомстве.Ухаживать за животным взялась дочка водителя Бориса Галишникова Анастасия. Девушка отвезла животное в ветеринарную клинику. По результатам анализов кот совершенно здоров, из назначений — профилактические капли для глаз. Вольт свободно гуляет по дому, изучает все уголки и уже нашел себе любимое местечко у батареи. История чудесного спасения быстро разлетелась, и одна из жительниц Раменского передала коту теплую одежду."Как удалось выяснить, Борис уже давно работает волшебником, совмещая эту деятельность с основной должностью водителя мусоровоза. В отрасли по обращению с отходами он трудится более пяти лет и за это время семь раз находил брошенных на контейнерных площадках животных", — добавили в министерстве.Гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев, комментируя ситуацию, заявил, что из закрытой коробки питомец не смог бы выбраться самостоятельно, а работник "проявил чуткость, более того, оставил домашнее животное себе". В пресс-службе РЭО напомнили, что за жестокое обращение с животными есть отдельные статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации.

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общество, московская область (подмосковье), российский экологический оператор, денис буцаев, раменский, россия, раменское