https://ria.ru/20240214/kot-1927378511.html
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку - РИА Новости, 14.02.2024
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:40
2024-02-14T16:40
2024-02-14T18:16
хорошие новости
общество
московская область (подмосковье)
российский экологический оператор
денис буцаев
раменский
россия
раменское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927377307_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_4d8faa20b143160305dbb7a196bc1e2d.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Водитель мусоровоза спас сфинкса, выброшенного в коробке в помойку в Раменском городском округе, сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале. "Водитель мусоровоза регоператора нашел и спас из мусорки кота Вольта, которого выбросили в запечатанной коробке. <...> Животное не просто оставили в мороз на улице, но вынесли в такой конструкции, откуда самостоятельно ему точно было не выбраться", — рассказали в ведомстве.Ухаживать за животным взялась дочка водителя Бориса Галишникова Анастасия. Девушка отвезла животное в ветеринарную клинику. По результатам анализов кот совершенно здоров, из назначений — профилактические капли для глаз. Вольт свободно гуляет по дому, изучает все уголки и уже нашел себе любимое местечко у батареи. История чудесного спасения быстро разлетелась, и одна из жительниц Раменского передала коту теплую одежду."Как удалось выяснить, Борис уже давно работает волшебником, совмещая эту деятельность с основной должностью водителя мусоровоза. В отрасли по обращению с отходами он трудится более пяти лет и за это время семь раз находил брошенных на контейнерных площадках животных", — добавили в министерстве.Гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев, комментируя ситуацию, заявил, что из закрытой коробки питомец не смог бы выбраться самостоятельно, а работник "проявил чуткость, более того, оставил домашнее животное себе". В пресс-службе РЭО напомнили, что за жестокое обращение с животными есть отдельные статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html
московская область (подмосковье)
раменский
россия
раменское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927377307_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_45ad54e1ddd8b043c9726960956c61e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), российский экологический оператор, денис буцаев, раменский, россия, раменское
Хорошие новости, Общество, Московская область (Подмосковье), Российский экологический оператор, Денис Буцаев, Раменский, Россия, Раменское
В Подмосковье водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в помойку
В Раменском водитель мусоровоза спас кота Вольта, выброшенного в помойку