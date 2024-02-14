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В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой - РИА Новости, 14.02.2024
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Шоубиз
 
11:44 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kontsert-1927288715.html
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой - РИА Новости, 14.02.2024
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
В Киргизии отменили назначенный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой, сообщает киргизский билетный оператор kassir.kg. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:44
2024-02-14T11:44
шоубиз
в мире
киргизия
бишкек
вера брежнева
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БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. В Киргизии отменили назначенный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой, сообщает киргизский билетный оператор kassir.kg. "Бишкекский концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля в клубе Suzie Wong, отменяется по техническим причинам", - говорится на страницах оператора в социальных сетях. Как уточнили в компании, они отвечали только за реализацию билетов и не являлись организаторами концерта. В прошлом году в Киргизии были отменены концерты ряда российских звезд, в частности не состоялись выступления Моргенштерна*, "Би-2", группы "Порнофильмы" и Дианы Арбениной.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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в мире, киргизия, бишкек, вера брежнева
Шоубиз, В мире, Киргизия, Бишкек, Вера Брежнева
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой

В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Вера Брежнева
 Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вера Брежнева. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. В Киргизии отменили назначенный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой, сообщает киргизский билетный оператор kassir.kg.
"Бишкекский концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля в клубе Suzie Wong, отменяется по техническим причинам", - говорится на страницах оператора в социальных сетях.
Как уточнили в компании, они отвечали только за реализацию билетов и не являлись организаторами концерта.
В прошлом году в Киргизии были отменены концерты ряда российских звезд, в частности не состоялись выступления Моргенштерна*, "Би-2", группы "Порнофильмы" и Дианы Арбениной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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