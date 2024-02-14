https://ria.ru/20240214/kontsert-1927288715.html
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой - РИА Новости, 14.02.2024
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
В Киргизии отменили назначенный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой, сообщает киргизский билетный оператор kassir.kg. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:44
2024-02-14T11:44
2024-02-14T11:44
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БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. В Киргизии отменили назначенный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой, сообщает киргизский билетный оператор kassir.kg. "Бишкекский концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля в клубе Suzie Wong, отменяется по техническим причинам", - говорится на страницах оператора в социальных сетях. Как уточнили в компании, они отвечали только за реализацию билетов и не являлись организаторами концерта. В прошлом году в Киргизии были отменены концерты ряда российских звезд, в частности не состоялись выступления Моргенштерна*, "Би-2", группы "Порнофильмы" и Дианы Арбениной.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231006/brezhneva-1900907601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, бишкек, вера брежнева
Шоубиз, В мире, Киргизия, Бишкек, Вера Брежнева
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля