Рейтинг@Mail.ru
В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:03 14.02.2024 (обновлено: 11:27 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html
В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев
В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев - РИА Новости, 14.02.2024
В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев
Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса по требованию украинского музыканта Оксаны Лынив, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:03
2024-02-14T11:27
культура
новости культуры
теодор курентзис
греция
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927258246_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_84f8c3e787915336a508760d62309e53.jpg
АФИНЫ, 14 фев — РИА Новости. Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса по требованию украинского музыканта Оксаны Лынив, сообщает портал iefimerida.gr. Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. Согласно программе, украинка Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" соотечественника Евгения Станковича. &quot;Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив, которая выразила недовольство участием своего греко-российского коллеги&quot;, — пишет портал.Во время дискуссий стало ясно, что проведение обоих концертов на одном фестивале сейчас невозможно, говорится в заявлении организаторов.Рау заявил, что фестиваль уважает желание Лынив не появляться сейчас вместе с Курентзисом."К сожалению, это означает, что нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста", — цитирует издание слова директора фестиваля. По словам Рау, не только Лынив, но и другие украинские музыканты отказались выступать на фестивале. В то же время на прошлой неделе организатор заявлял австрийскому информационному агентству ARA, что Венский фестиваль "был бы слабым и трусливым учреждением", если бы не обсуждал приглашение Курентзиса, пишет издание. Вместо концерта оркестра SWR фестиваль представит новое музыкальное произведение ученика украинского композитора Станковича. На официальном сайте Курентзиса до сих пор висит объявление о концерте 12 июня и продаже билетов. При переходе по ссылке на сайт продажи билетов появляется объявление, что проведение концертов "Бабий Яр" и "Военный реквием" на одном фестивале невозможно. Венский фестиваль пройдет с 17 мая по 23 июня.Уровень русофобии в странах Запада достиг беспрецедентного уровня с начала специальной военной операции России на Украине. Как отмечал МИД, акции агрессии против россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что таким образом те сами лишают себя части мировой культуры.
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914696601.html
https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html
https://ria.ru/20240202/repin-1924999879.html
греция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927258246_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_051538f02b5cafa6a6403ee7041a6e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, теодор курентзис, греция, россия, украина
Культура, Новости культуры, Теодор Курентзис, Греция, Россия, Украина
В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев

Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера по требованию украинцев

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Дирижер Теодор Курентзис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 14 фев — РИА Новости. Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса по требованию украинского музыканта Оксаны Лынив, сообщает портал iefimerida.gr.
Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. Согласно программе, украинка Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" соотечественника Евгения Станковича.
«

"Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив, которая выразила недовольство участием своего греко-российского коллеги", — пишет портал.

Во время дискуссий стало ясно, что проведение обоих концертов на одном фестивале сейчас невозможно, говорится в заявлении организаторов.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана"
8 декабря 2023, 18:42
Рау заявил, что фестиваль уважает желание Лынив не появляться сейчас вместе с Курентзисом.
"К сожалению, это означает, что нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста", — цитирует издание слова директора фестиваля.
По словам Рау, не только Лынив, но и другие украинские музыканты отказались выступать на фестивале.
В то же время на прошлой неделе организатор заявлял австрийскому информационному агентству ARA, что Венский фестиваль "был бы слабым и трусливым учреждением", если бы не обсуждал приглашение Курентзиса, пишет издание.
Жанна Богусевич - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты
15 июля 2023, 13:12
Вместо концерта оркестра SWR фестиваль представит новое музыкальное произведение ученика украинского композитора Станковича.
На официальном сайте Курентзиса до сих пор висит объявление о концерте 12 июня и продаже билетов. При переходе по ссылке на сайт продажи билетов появляется объявление, что проведение концертов "Бабий Яр" и "Военный реквием" на одном фестивале невозможно.
Венский фестиваль пройдет с 17 мая по 23 июня.
Уровень русофобии в странах Запада достиг беспрецедентного уровня с начала специальной военной операции России на Украине. Как отмечал МИД, акции агрессии против россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что таким образом те сами лишают себя части мировой культуры.
Художник Илья Ефимович Репин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Финский музей объяснил, почему назвал Илью Репина украинским художником
2 февраля, 12:07
 
КультураНовости культурыТеодор КурентзисГрецияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала