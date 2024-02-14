https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html

В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев

В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев - РИА Новости, 14.02.2024

В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев

Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса по требованию украинского музыканта Оксаны Лынив, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:03

2024-02-14T09:03

2024-02-14T11:27

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АФИНЫ, 14 фев — РИА Новости. Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса по требованию украинского музыканта Оксаны Лынив, сообщает портал iefimerida.gr. Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. Согласно программе, украинка Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" соотечественника Евгения Станковича. "Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив, которая выразила недовольство участием своего греко-российского коллеги", — пишет портал.Во время дискуссий стало ясно, что проведение обоих концертов на одном фестивале сейчас невозможно, говорится в заявлении организаторов.Рау заявил, что фестиваль уважает желание Лынив не появляться сейчас вместе с Курентзисом."К сожалению, это означает, что нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста", — цитирует издание слова директора фестиваля. По словам Рау, не только Лынив, но и другие украинские музыканты отказались выступать на фестивале. В то же время на прошлой неделе организатор заявлял австрийскому информационному агентству ARA, что Венский фестиваль "был бы слабым и трусливым учреждением", если бы не обсуждал приглашение Курентзиса, пишет издание. Вместо концерта оркестра SWR фестиваль представит новое музыкальное произведение ученика украинского композитора Станковича. На официальном сайте Курентзиса до сих пор висит объявление о концерте 12 июня и продаже билетов. При переходе по ссылке на сайт продажи билетов появляется объявление, что проведение концертов "Бабий Яр" и "Военный реквием" на одном фестивале невозможно. Венский фестиваль пройдет с 17 мая по 23 июня.Уровень русофобии в странах Запада достиг беспрецедентного уровня с начала специальной военной операции России на Украине. Как отмечал МИД, акции агрессии против россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что таким образом те сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914696601.html

https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html

https://ria.ru/20240202/repin-1924999879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, теодор курентзис, греция, россия, украина