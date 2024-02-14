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"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине
"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 14.02.2024
"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине
Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, заявил редактор немецкой газеты... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:53
2024-02-14T14:53
2024-02-14T14:53
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste."Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий", — отметил он.Ауст подчеркнул, что назрела острая необходимость в переговорах. Кроме того, по его мнению, нужно было приложить все силы, чтобы избежать этот конфликт."Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры", — подытожил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240214/polnomochiya-1927314121.html
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в мире, украина, россия, москва, welt
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"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине
Das Erste: ВСУ не смогут выиграть в конфликте и вернуть утраченные территории
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, заявил
редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste.
"Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий", — отметил он.
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Ауст подчеркнул, что назрела острая необходимость в переговорах. Кроме того, по его мнению, нужно было приложить все силы, чтобы избежать этот конфликт.
"Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры", — подытожил эксперт.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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