https://ria.ru/20240214/konflikt-1927347811.html

"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине

"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 14.02.2024

"Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине

Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, заявил редактор немецкой газеты... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:53

2024-02-14T14:53

2024-02-14T14:53

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste."Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий", — отметил он.Ауст подчеркнул, что назрела острая необходимость в переговорах. Кроме того, по его мнению, нужно было приложить все силы, чтобы избежать этот конфликт."Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры", — подытожил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240214/polnomochiya-1927314121.html

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