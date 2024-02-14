https://ria.ru/20240214/konflikt-1927326849.html

На форуме "За свободу наций!" обсудят палестино-израильский конфликт

На форуме "За свободу наций!" обсудят палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 14.02.2024

На форуме "За свободу наций!" обсудят палестино-израильский конфликт

В оргкомитете форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма много представителей стран Ближнего Востока, на нем будет обсуждаться в том... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:46

2024-02-14T13:46

2024-02-14T13:46

хамас

израиль

палестина

сектор газа

андрей климов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В оргкомитете форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма много представителей стран Ближнего Востока, на нем будет обсуждаться в том числе и палестино-израильский вопрос, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Да, будет (обсуждаться палестино-израильский конфликт - ред.), потому что я уже говорил, что в нашем оргкомитете и среди участников форума много представителей стран Ближнего Востока", - сказал Климов в ходе брифинга о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного форума, отвечая на вопрос о том, будет ли на форуме обсуждаться палестино-израильский вопрос. Он добавил, что дипломатические отношения России с Израилем помогают решать некоторые сложные вопросы и улучшать жизни тех, кто страдает от этого конфликта. "У нас есть дипломатические отношения с государством Израиль, есть посольство в Москве. И это позволяет нам решать некоторые тонкие вопросы, которые улучшают жизнь тех людей, которые оказались жертвами этого конфликта. Благодаря этим прямым контактам, да, они сложные, непростые, но мы можем решать те вопросы, которые без этих контактов никто не решит", - отметил сенатор. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 576, пострадали 68 291 человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html

https://ria.ru/20240214/gaza-1927303336.html

израиль

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хамас, израиль, палестина, сектор газа, андрей климов