https://ria.ru/20240214/kompanii-1927451087.html

Из списка поставщиков продуктов для ВСУ исключат "спонсоров войны"

Из списка поставщиков продуктов для ВСУ исключат "спонсоров войны" - РИА Новости, 14.02.2024

Из списка поставщиков продуктов для ВСУ исключат "спонсоров войны"

Компании из списка международных "спонсоров войны", который составило на Украине Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), не будут поставлять РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:33

2024-02-14T22:33

2024-02-14T22:40

специальная военная операция на украине

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knauf

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компании из списка международных "спонсоров войны", который составило на Украине Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), не будут поставлять продукты для ВСУ, сообщил представитель украинского государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец. "Государственный оператор тыла для обеспечения добропорядочности использует дополнительные критерии проверки поставщиков… Мы ввели такой дополнительный критерий, как пребывание участника в списке международных спонсоров войны. Мы считаем справедливым, чтобы не допустить к участию в наших торгах потенциальных участников, которые тем или иным образом признаны НАПК как международные спонсоры войны", - приводит слова Бигунца украинское издание "Лига". Он отметил, что также не будут допускаться к участию в торгах поставщики, которые связаны с РФ или Белоруссией, имеют долги или которые ранее нарушали свои обязательства по поставке продуктов. По данным НАПК, на данный момент заказчики могут сами решать, закупать ли у компаний из списка "спонсоров войны" или нет. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240208/kompaniya-1926253830.html

https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927403293.html

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экономика, россия, украина, белоруссия, технологии, вооруженные силы украины, knauf, nestle s.a.