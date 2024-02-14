https://ria.ru/20240214/kompanii-1927310769.html

Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров

Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.02.2024

Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров

Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:52

2024-02-14T12:52

2024-02-14T12:52

выставка-форум "россия"

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Не все знают эти цифры. Я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями, которые сегодня трудятся в нашей стране. Когда говорят о том, что убегают предприятия из нашей страны - привели несколько цифр. Это цифра Ассоциации европейского бизнеса: из 500 крупных компаний европейских - я не беру тех, кто с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей - из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего 100 - это 20%", - сказал он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "При этом я не буду назвать, какие из них, но у большинства из них есть опционы. По решению президента сейчас это ограничено только двумя годами, но опционы такие есть. Это говорит о том, что наш рынок интересен", - добавил Мантуров. Он также отметил, что похожая тенденция есть и с крупными компаниями из США: из 350 ушло 66, ряд из них также с опционом обратного выкупа бизнеса.

https://ria.ru/20230220/shilling-1853060052.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, ассоциация европейского бизнеса