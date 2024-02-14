Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров
Мантуров: с российского рынка ушли лишь сто из 500 крупных европейских компаний
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Не все знают эти цифры. Я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями, которые сегодня трудятся в нашей стране. Когда говорят о том, что убегают предприятия из нашей страны - привели несколько цифр. Это цифра Ассоциации европейского бизнеса: из 500 крупных компаний европейских - я не беру тех, кто с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей - из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего 100 - это 20%", - сказал он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"При этом я не буду назвать, какие из них, но у большинства из них есть опционы. По решению президента сейчас это ограничено только двумя годами, но опционы такие есть. Это говорит о том, что наш рынок интересен", - добавил Мантуров.
Он также отметил, что похожая тенденция есть и с крупными компаниями из США: из 350 ушло 66, ряд из них также с опционом обратного выкупа бизнеса.