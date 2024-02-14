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Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
12:52 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kompanii-1927310769.html
Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров
Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.02.2024
Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров
Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:52
2024-02-14T12:52
выставка-форум "россия"
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Не все знают эти цифры. Я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями, которые сегодня трудятся в нашей стране. Когда говорят о том, что убегают предприятия из нашей страны - привели несколько цифр. Это цифра Ассоциации европейского бизнеса: из 500 крупных компаний европейских - я не беру тех, кто с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей - из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего 100 - это 20%", - сказал он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "При этом я не буду назвать, какие из них, но у большинства из них есть опционы. По решению президента сейчас это ограничено только двумя годами, но опционы такие есть. Это говорит о том, что наш рынок интересен", - добавил Мантуров. Он также отметил, что похожая тенденция есть и с крупными компаниями из США: из 350 ушло 66, ряд из них также с опционом обратного выкупа бизнеса.
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, ассоциация европейского бизнеса
Выставка-форум "Россия", Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика, Ассоциация европейского бизнеса
Европейскому бизнесу интересен российский рынок, заявил Мантуров

Мантуров: с российского рынка ушли лишь сто из 500 крупных европейских компаний

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Не все знают эти цифры. Я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями, которые сегодня трудятся в нашей стране. Когда говорят о том, что убегают предприятия из нашей страны - привели несколько цифр. Это цифра Ассоциации европейского бизнеса: из 500 крупных компаний европейских - я не беру тех, кто с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей - из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего 100 - это 20%", - сказал он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"При этом я не буду назвать, какие из них, но у большинства из них есть опционы. По решению президента сейчас это ограничено только двумя годами, но опционы такие есть. Это говорит о том, что наш рынок интересен", - добавил Мантуров.
Он также отметил, что похожая тенденция есть и с крупными компаниями из США: из 350 ушло 66, ряд из них также с опционом обратного выкупа бизнеса.
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Тадзио Шиллинг: наша миссия — помочь европейскому бизнесу выжить в кризис
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Выставка-форум "Россия"Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономикаАссоциация европейского бизнеса
 
 
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