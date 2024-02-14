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Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024
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12:37 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/komitet-1927302662.html
Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля
Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024
Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля
В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:37
2024-02-14T12:37
андрей климов
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", постоянный комитет которого приступит к работе 19 февраля, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Мы ожидаем, что в результате принятия итогового документа (на пленарном заседании форума - ред.) состоится официальное открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" и (будет - ред.) утвержден ее постоянный комитет, который приступит к работе фактически с понедельника, то есть 19 числа", - рассказал Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Он подчеркнул, что форум, а затем и это движение позволят консолидировать мировое большинство в борьбе за свободу наций, за суверенное равенство, за неделимость безопасности и за нормальное цивилизованное сотрудничество.
https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html
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андрей климов, единая россия, политика
Андрей Климов, Единая Россия, Политика
Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля

Климов: комитет движения "За свободу наций!" может заработать 19 февраля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", постоянный комитет которого приступит к работе 19 февраля, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Мы ожидаем, что в результате принятия итогового документа (на пленарном заседании форума - ред.) состоится официальное открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" и (будет - ред.) утвержден ее постоянный комитет, который приступит к работе фактически с понедельника, то есть 19 числа", - рассказал Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
Он подчеркнул, что форум, а затем и это движение позволят консолидировать мировое большинство в борьбе за свободу наций, за суверенное равенство, за неделимость безопасности и за нормальное цивилизованное сотрудничество.
Дмитрий Медведев
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"
Вчера, 12:17
 
Андрей КлимовЕдиная РоссияПолитика
 
 
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