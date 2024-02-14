https://ria.ru/20240214/komitet-1927302662.html

Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля

Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024

Комитет движения "За свободу наций!" может начать работу 19 февраля

В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:37

2024-02-14T12:37

2024-02-14T12:37

андрей климов

единая россия

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", постоянный комитет которого приступит к работе 19 февраля, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Мы ожидаем, что в результате принятия итогового документа (на пленарном заседании форума - ред.) состоится официальное открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" и (будет - ред.) утвержден ее постоянный комитет, который приступит к работе фактически с понедельника, то есть 19 числа", - рассказал Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Он подчеркнул, что форум, а затем и это движение позволят консолидировать мировое большинство в борьбе за свободу наций, за суверенное равенство, за неделимость безопасности и за нормальное цивилизованное сотрудничество.

https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей климов, единая россия, политика