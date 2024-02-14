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Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков - РИА Новости, 14.02.2024
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11:45 14.02.2024 (обновлено: 13:48 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kochetkov-1927288992.html
Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков
Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков - РИА Новости, 14.02.2024
Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков
Умер один из пионеров в области мирного атома Лев Кочетков, сообщили в пресс-службе Физико-энергетического института имени Лейпунского (предприятие научного... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:45
2024-02-14T13:48
обнинск
калужская область
северск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
московский энергетический институт
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер один из пионеров в области мирного атома Лев Кочетков, сообщили в пресс-службе Физико-энергетического института имени Лейпунского (предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом", Обнинск, Калужская область). &quot;Тринадцатого февраля 2024 года ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института&quot;, — говорится в некрологе.Ученому было 93 года.Кочетков окончил закрытый специальный факультет Московского энергетического института. С 1953 года работал в Физико-энергетическом институте, с 1960 года — главным инженером первой в мире АЭС в Обнинске, с 1993 года был ведущим научным сотрудником — советником генерального директора ФЭИ. В конце апреля 2002 года именно Кочетков навсегда остановил реактор первой в мире АЭС в Обнинске.Основные работы ученого посвящены исследованиям и обоснованию надежности и безопасности активных зон ядерных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Кочетков участвовал в пусковых работах на Сибирской АЭС, работавшей на основе реакторов — наработчиков оружейного плутония в Северске Томской области, и АЭС в Чехословакии. Был руководителем проекта по созданию в России многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Лев Кочетков дважды становился лауреатом Государственной премии СССР.
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обнинск, калужская область, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московский энергетический институт, общество
Обнинск, Калужская область, Северск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Московский энергетический институт, Общество
Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков

Умер участник проектов для атомной энергетики будущего Лев Кочетков

© Фото : ATOMINFOИнженер-физик, заслуженный энергетик Российской Федерации Лев Кочетков
Инженер-физик, заслуженный энергетик Российской Федерации Лев Кочетков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : ATOMINFO
Инженер-физик, заслуженный энергетик Российской Федерации Лев Кочетков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер один из пионеров в области мирного атома Лев Кочетков, сообщили в пресс-службе Физико-энергетического института имени Лейпунского (предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом", Обнинск, Калужская область).
«

"Тринадцатого февраля 2024 года ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института", — говорится в некрологе.

Ученому было 93 года.
Кочетков окончил закрытый специальный факультет Московского энергетического института. С 1953 года работал в Физико-энергетическом институте, с 1960 года — главным инженером первой в мире АЭС в Обнинске, с 1993 года был ведущим научным сотрудником — советником генерального директора ФЭИ.
В конце апреля 2002 года именно Кочетков навсегда остановил реактор первой в мире АЭС в Обнинске.
Основные работы ученого посвящены исследованиям и обоснованию надежности и безопасности активных зон ядерных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Кочетков участвовал в пусковых работах на Сибирской АЭС, работавшей на основе реакторов — наработчиков оружейного плутония в Северске Томской области, и АЭС в Чехословакии. Был руководителем проекта по созданию в России многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР.
Лев Кочетков дважды становился лауреатом Государственной премии СССР.
 
ОбнинскКалужская областьСеверскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Московский энергетический институтОбщество
 
 
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