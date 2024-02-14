Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков
Умер участник проектов для атомной энергетики будущего Лев Кочетков
Инженер-физик, заслуженный энергетик Российской Федерации Лев Кочетков. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер один из пионеров в области мирного атома Лев Кочетков, сообщили в пресс-службе Физико-энергетического института имени Лейпунского (предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом", Обнинск, Калужская область).
«
"Тринадцатого февраля 2024 года ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института", — говорится в некрологе.
Ученому было 93 года.
Кочетков окончил закрытый специальный факультет Московского энергетического института. С 1953 года работал в Физико-энергетическом институте, с 1960 года — главным инженером первой в мире АЭС в Обнинске, с 1993 года был ведущим научным сотрудником — советником генерального директора ФЭИ.
В конце апреля 2002 года именно Кочетков навсегда остановил реактор первой в мире АЭС в Обнинске.
Основные работы ученого посвящены исследованиям и обоснованию надежности и безопасности активных зон ядерных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Кочетков участвовал в пусковых работах на Сибирской АЭС, работавшей на основе реакторов — наработчиков оружейного плутония в Северске Томской области, и АЭС в Чехословакии. Был руководителем проекта по созданию в России многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР.
Лев Кочетков дважды становился лауреатом Государственной премии СССР.