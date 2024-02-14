https://ria.ru/20240214/kochetkov-1927288992.html

Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков

Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков - РИА Новости, 14.02.2024

Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Лев Кочетков

Умер один из пионеров в области мирного атома Лев Кочетков, сообщили в пресс-службе Физико-энергетического института имени Лейпунского (предприятие научного... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:45

2024-02-14T11:45

2024-02-14T13:48

обнинск

калужская область

северск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

московский энергетический институт

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер один из пионеров в области мирного атома Лев Кочетков, сообщили в пресс-службе Физико-энергетического института имени Лейпунского (предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом", Обнинск, Калужская область). "Тринадцатого февраля 2024 года ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института", — говорится в некрологе.Ученому было 93 года.Кочетков окончил закрытый специальный факультет Московского энергетического института. С 1953 года работал в Физико-энергетическом институте, с 1960 года — главным инженером первой в мире АЭС в Обнинске, с 1993 года был ведущим научным сотрудником — советником генерального директора ФЭИ. В конце апреля 2002 года именно Кочетков навсегда остановил реактор первой в мире АЭС в Обнинске.Основные работы ученого посвящены исследованиям и обоснованию надежности и безопасности активных зон ядерных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Кочетков участвовал в пусковых работах на Сибирской АЭС, работавшей на основе реакторов — наработчиков оружейного плутония в Северске Томской области, и АЭС в Чехословакии. Был руководителем проекта по созданию в России многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Лев Кочетков дважды становился лауреатом Государственной премии СССР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обнинск, калужская область, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московский энергетический институт, общество