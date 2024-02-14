СМИ: Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР якобы за помощь России
Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против КНДР якобы за ракеты для России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Евросоюзе предлагают ввести санкции против КНДР и в качестве причины указывают якобы поставки ракет России, хотя и в Москве, и в Пхеньяне не раз опровергали подобные утверждения Запада, называя их "абсурднейшим слухом".
Как передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, ЕС предлагает ввести санкции против министра обороны КНДР и Главного ракетного управления страны.
"Европейский союз предложил санкции против КНДР за предоставление России ракет", - говорится в сообщении агентства.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств своим утверждениям.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.