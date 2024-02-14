Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР якобы за помощь России - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kndr-1927334023.html
СМИ: Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР якобы за помощь России
СМИ: Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР якобы за помощь России - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР якобы за помощь России
В Евросоюзе предлагают ввести санкции против КНДР и в качестве причины указывают якобы поставки ракет России, хотя и в Москве, и в Пхеньяне не раз опровергали... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:13
2024-02-14T14:13
в мире
россия
евросоюз
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Евросоюзе предлагают ввести санкции против КНДР и в качестве причины указывают якобы поставки ракет России, хотя и в Москве, и в Пхеньяне не раз опровергали подобные утверждения Запада, называя их "абсурднейшим слухом". Как передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, ЕС предлагает ввести санкции против министра обороны КНДР и Главного ракетного управления страны. "Европейский союз предложил санкции против КНДР за предоставление России ракет", - говорится в сообщении агентства. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств своим утверждениям. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html
https://ria.ru/20240110/kndr-1920526643.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Евросоюз, КНДР (Северная Корея)
СМИ: Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР якобы за помощь России

Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против КНДР якобы за ракеты для России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Евросоюзе предлагают ввести санкции против КНДР и в качестве причины указывают якобы поставки ракет России, хотя и в Москве, и в Пхеньяне не раз опровергали подобные утверждения Запада, называя их "абсурднейшим слухом".
Как передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, ЕС предлагает ввести санкции против министра обороны КНДР и Главного ракетного управления страны.
Столица КНДР Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посол объяснил, зачем США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию
10 февраля, 08:46
"Европейский союз предложил санкции против КНДР за предоставление России ракет", - говорится в сообщении агентства.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств своим утверждениям.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Венгрия и Словакия не подписали заявление о передаче России ракет из КНДР
10 января, 14:54
 
В миреРоссияЕвросоюзКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала