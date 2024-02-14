https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html

Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова

Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова - РИА Новости, 14.02.2024

Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова

Визит в ДНР и выступление в горловской больнице перед ранеными певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:11

2024-02-14T12:11

2024-02-14T12:13

филипп киркоров

ян гагин

общество

донецкая народная республика

горловка

россия

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Визит в ДНР и выступление в горловской больнице перед ранеными певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Накануне главврач горловской городской больницы №2 Нелли Акуненко сообщила РИА Новости, что Киркоров выступил перед ранеными в больнице и пообещал помочь трем из них с протезами. "Только один вопрос. Зачем? Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца. И если бы это от сердца шло, то приехал бы он сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, разделяющие наши идеи, понимающие важность и значимость СВО для Родины, искренне желающие морально поддержать ребят на передовой. Понятно, что этот приезд - вынужденная мера для "отмены отмены", и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание", - прокомментировал визит певца в больницу Гагин. В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.

https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

филипп киркоров, ян гагин, общество, донецкая народная республика, горловка, россия