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Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова - РИА Новости, 14.02.2024
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12:11 14.02.2024 (обновлено: 12:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html
Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова
Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова - РИА Новости, 14.02.2024
Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова
Визит в ДНР и выступление в горловской больнице перед ранеными певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:11
2024-02-14T12:13
филипп киркоров
ян гагин
общество
донецкая народная республика
горловка
россия
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Визит в ДНР и выступление в горловской больнице перед ранеными певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Накануне главврач горловской городской больницы №2 Нелли Акуненко сообщила РИА Новости, что Киркоров выступил перед ранеными в больнице и пообещал помочь трем из них с протезами. "Только один вопрос. Зачем? Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца. И если бы это от сердца шло, то приехал бы он сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, разделяющие наши идеи, понимающие важность и значимость СВО для Родины, искренне желающие морально поддержать ребят на передовой. Понятно, что этот приезд - вынужденная мера для "отмены отмены", и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание", - прокомментировал визит певца в больницу Гагин. В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html
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филипп киркоров, ян гагин, общество, донецкая народная республика, горловка, россия
Филипп Киркоров, Ян Гагин, Общество, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия
Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова

Гагин: выступление Киркорова в Горловке вызвало неоднозначную реакцию в ДНР

© RT на русском/TelegramВыступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
© RT на русском/Telegram
Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Визит в ДНР и выступление в горловской больнице перед ранеными певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Накануне главврач горловской городской больницы №2 Нелли Акуненко сообщила РИА Новости, что Киркоров выступил перед ранеными в больнице и пообещал помочь трем из них с протезами.
«
"Только один вопрос. Зачем? Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца. И если бы это от сердца шло, то приехал бы он сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, разделяющие наши идеи, понимающие важность и значимость СВО для Родины, искренне желающие морально поддержать ребят на передовой. Понятно, что этот приезд - вынужденная мера для "отмены отмены", и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание", - прокомментировал визит певца в больницу Гагин.
В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией
13 февраля, 13:45
 
Филипп КиркоровЯн ГагинОбществоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссия
 
 
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