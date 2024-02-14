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В Берлине отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева

В Берлине отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева - РИА Новости, 14.02.2024

В Берлине отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева

Кабмин Германии отказывается признать правдой слова президента России Владимира Путина о том, что российские войска в марте 2022 года были отведены от Киева по... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:48

2024-02-14T15:48

2024-02-14T15:50

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Кабмин Германии отказывается признать правдой слова президента России Владимира Путина о том, что российские войска в марте 2022 года были отведены от Киева по просьбе Берлина и Парижа, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.В разговоре с журналистами представитель кабмина ФРГ отказался признать, что власти Германии и Франции обращались к Москве с такой просьбой в марте 2022 года. "Корректно", - ответил он на просьбу журналиста подтвердить, что договоренностей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы не существовало.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсену заявил, что "коллеги во Франции и Германии" в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году просили отвести войска от Киева, чтобы создать условия для окончательного подписания мирного договора. Но после того, как это произошло, украинские переговорщики, по словам Путина, "сразу же выбросили в помойку все наши договорённости".Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20230331/bucha-1862290543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, киев, в мире, германия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр