https://ria.ru/20240214/khusity-1927208364.html
Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля
Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля - РИА Новости, 14.02.2024
Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля
Военно-морские силы правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое поддерживает Иран, смогли предотвратить проход по Аденскому заливу... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:17
2024-02-14T00:17
2024-02-14T00:17
в мире
израиль
аденский залив
иран
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Военно-морские силы правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое поддерживает Иран, смогли предотвратить проход по Аденскому заливу всех судов, которые направлялись в порты Израиля за последнее время, сообщил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в обращении к народу, переданном телеканалом "Аль-Масира". "Операции военно-морских сил Йемена привели к большой победе - полному прекращению прохода связанных с Израилем судов в израильские порты. За эти недели ни одно судно, имеющее отношение к израильскому врагу, не смогло пройти по Аденскому заливу, это большая победа и настоящее достижение, а также доказательство эффективности военно-морских операций Йемена", - сказал он. Хуситы в ноябре прошлого года начали обстреливать в Красном море связанные с Израилем коммерческие суда, а затем расширили операции на все суда, которые направляются в порты Израиля, чтобы заставить его прекратить военные действия в палестинском секторе Газа.
https://ria.ru/20240213/khusity-1927069715.html
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в мире, израиль, аденский залив, иран, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Израиль, Аденский залив, Иран, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля
Йеменские хуситы заявили о прекращении движения судов к портам Израиля