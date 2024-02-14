https://ria.ru/20240214/khusity-1927208364.html

Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля

Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля - РИА Новости, 14.02.2024

Лидер хуситов заявил о прекращении движения судов к портам Израиля

Военно-морские силы правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое поддерживает Иран, смогли предотвратить проход по Аденскому заливу... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:17

2024-02-14T00:17

2024-02-14T00:17

в мире

израиль

аденский залив

иран

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Военно-морские силы правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое поддерживает Иран, смогли предотвратить проход по Аденскому заливу всех судов, которые направлялись в порты Израиля за последнее время, сообщил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в обращении к народу, переданном телеканалом "Аль-Масира". "Операции военно-морских сил Йемена привели к большой победе - полному прекращению прохода связанных с Израилем судов в израильские порты. За эти недели ни одно судно, имеющее отношение к израильскому врагу, не смогло пройти по Аденскому заливу, это большая победа и настоящее достижение, а также доказательство эффективности военно-морских операций Йемена", - сказал он. Хуситы в ноябре прошлого года начали обстреливать в Красном море связанные с Израилем коммерческие суда, а затем расширили операции на все суда, которые направляются в порты Израиля, чтобы заставить его прекратить военные действия в палестинском секторе Газа.

https://ria.ru/20240213/khusity-1927069715.html

израиль

аденский залив

иран

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в мире, израиль, аденский залив, иран, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене