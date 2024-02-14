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Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье - РИА Новости, 14.02.2024
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16:10 14.02.2024 (обновлено: 16:11 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/khozyain-1927368593.html
Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье
Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье - РИА Новости, 14.02.2024
Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье
Поиски хозяина ранее освобожденной из запертой на долгое время квартиры собаки продолжаются, сейчас спаниель находится в ветеринарной клинике и проходит... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:10
2024-02-14T16:11
происшествия
люберцы
томилино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поиски хозяина ранее освобожденной из запертой на долгое время квартиры собаки продолжаются, сейчас спаниель находится в ветеринарной клинике и проходит необходимое обследование, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в телеграм-канале. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. Предполагается, что спаниеля заберет к себе волонтер на передержку. "В настоящее время сотрудники администрации городского округа Люберцы отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Полицейские продолжают поиски владельца спаниеля", - рассказал Волков."Искренне благодарен неравнодушным жителям! Спасибо, что не остались в стороне! Будем дальше следить за судьбой спасённой собаки", - добавил глава Люберец.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html
люберцы
томилино
московская область (подмосковье)
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происшествия, люберцы, томилино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Томилино, Московская область (Подмосковье)
Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье

Полицейские ищут хозяина спаниеля, которого тот запер в квартире в Подмосковье

© Ирина Волк/TelegramСотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасают из запертой квартиры собаку
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасают из запертой квартиры собаку
© Ирина Волк/Telegram
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасают из запертой квартиры собаку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поиски хозяина ранее освобожденной из запертой на долгое время квартиры собаки продолжаются, сейчас спаниель находится в ветеринарной клинике и проходит необходимое обследование, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в телеграм-канале.
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. Предполагается, что спаниеля заберет к себе волонтер на передержку.
"В настоящее время сотрудники администрации городского округа Люберцы отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Полицейские продолжают поиски владельца спаниеля", - рассказал Волков.
"Искренне благодарен неравнодушным жителям! Спасибо, что не остались в стороне! Будем дальше следить за судьбой спасённой собаки", - добавил глава Люберец.
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Вчера, 15:29
 
ПроисшествияЛюберцыТомилиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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