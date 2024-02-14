https://ria.ru/20240214/khozyain-1927368593.html

Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье

Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье - РИА Новости, 14.02.2024

Полицейские ищут хозяина собаки, освобожденной из квартиры в Подмосковье

Поиски хозяина ранее освобожденной из запертой на долгое время квартиры собаки продолжаются, сейчас спаниель находится в ветеринарной клинике и проходит... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:10

2024-02-14T16:10

2024-02-14T16:11

происшествия

люберцы

томилино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поиски хозяина ранее освобожденной из запертой на долгое время квартиры собаки продолжаются, сейчас спаниель находится в ветеринарной клинике и проходит необходимое обследование, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в телеграм-канале. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. Предполагается, что спаниеля заберет к себе волонтер на передержку. "В настоящее время сотрудники администрации городского округа Люберцы отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Полицейские продолжают поиски владельца спаниеля", - рассказал Волков."Искренне благодарен неравнодушным жителям! Спасибо, что не остались в стороне! Будем дальше следить за судьбой спасённой собаки", - добавил глава Люберец.

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html

люберцы

томилино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, люберцы, томилино, московская область (подмосковье)