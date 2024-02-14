https://ria.ru/20240214/kelin-1927229255.html

Sky News неохотно признал, что слова Келина об Украине правдивы

Sky News неохотно признал, что слова Келина об Украине правдивы - РИА Новости, 14.02.2024

Sky News неохотно признал, что слова Келина об Украине правдивы

Британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла РФ в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления о ситуации вокруг Украины и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:51

2024-02-14T07:51

2024-02-14T14:40

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла РФ в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления о ситуации вокруг Украины и российской экономике "в целом правдивы", а сам посол говорил с "дерзкой уверенностью". Посол, в частности, отметил, что линия фронта на Украине смещается на запад, а Киеву трудно найти ресурсы для своей военной машины. Россия, в свою очередь, пережила западные санкции, при этом ее ВПК имеет все возможности производства. На фоне публикации интервью телеканал посвятил целую статью анализу высказываний российского посла и вынужден был признать его правоту по наиболее острым аспектам происходящего вокруг Украины и России. "В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола", — говорится в сообщении на сайте телеканала. По мнению Sky News, в заявлениях Келина достаточно правды, чтобы обеспокоить Запад. Помимо этого, телеканал указал на то, что посол озвучивал свои тезисы с "дерзкой уверенностью". Президент Владимир Путин ранее заявлял, что этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, а от них больше страдает сам Запад. МВФ ранее опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.

https://ria.ru/20240214/syrskiy-1927220472.html

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украина, россия, андрей келин, владимир путин, мвф