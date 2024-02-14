https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

Художник пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят

Художник пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят - РИА Новости, 14.02.2024

Художник пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции, заявил телеканалу Sky News, что собрал картины известных живописцев в сейфе, где они РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:59

2024-02-14T00:59

2024-02-14T02:20

в мире

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джулиан ассанж

пабло пикассо

рембрандт

wikileaks

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции, заявил телеканалу Sky News, что собрал картины известных живописцев в сейфе, где они будут уничтожены кислотой в случае, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не выйдет на свободу.Как заявил телеканалу Молодкин, он собрал в 29-тонном сейфе 16 произведений искусства, общая стоимость которых, по его оценкам, превышает 45 миллионов долларов. Внутри сейфа, помимо коробок с картинами, находится пневматический насос, соединяющий бочки с кислотным порошком и катализатором, который может вызвать химическую реакцию, достаточно сильную, чтобы уничтожить содержимое сейфа."В наше катастрофическое время, когда у нас столько войн, уничтожить искусство считается гораздо большим табу, чем разрушить жизнь человека. С тех пор как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме,… свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше ... подавляться", - заявил художник телеканалу. Sky News сообщает со ссылкой на Молодкина, что среди собранных картин есть произведения Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Роберта Райшенберга и самого Молодкина, и все картины были сфотографированы. Сейф будет заперт в пятницу. Он хранится в мастерской Молодкина на юге Франции, но художник хочет перенести его в какой-нибудь музей."Таймер обратного отсчета на 24 часа необходимо сбросить, прежде чем он достигнет нуля, чтобы предотвратить выброс коррозионного материала (на картины). Это будет делать кто-то из близких Ассанжа, каждый день подтверждая, что журналист все еще в тюрьме", - сообщил телеканалу художник, добавив, что таймер можно повторно активировать.По данным Sky News, если Ассанж выйдет из тюрьмы, произведения искусства вернутся владельцам. Владелец миланской галереи Giampaolo Abbondio подтвердил телеканалу, что он передал одну из работ Пикассо для сейфа Молодкина.В мае 2023 года телеканал Sky News сообщал, что художник Андрей Молодкин продавал за 10 тысяч долларов мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"), облитые донорской кровью афганцев, в знак протеста против того, как в книге описано убийство 25 бойцов движения "Талибан"*. Молодкин также негативно высказался о коронации Карла III, заявив, что богатство королевской семьи построено на крови.В июне прошлого года сообщалось, что Ассанж намерен подать новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщала, что его предыдущая апелляция была отклонена по всем пунктам, и подача нового прошения является "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html

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в мире, франция, лондон, джулиан ассанж, пабло пикассо, рембрандт, wikileaks