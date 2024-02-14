https://ria.ru/20240214/kanada-1927209519.html

Канада попросила "дополнительное время" для ответа по делу нациста Гунько

Канада попросила "дополнительное время" для ответа по делу нациста Гунько - РИА Новости, 14.02.2024

Канада попросила "дополнительное время" для ответа по делу нациста Гунько

Представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки),... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:37

2024-02-14T00:37

2024-02-14T00:48

в мире

канада

россия

ссср

олег степанов

владимир зеленский

джастин трюдо

следственный комитет россии (ск рф)

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов."МИД Канады в ходе встречи с советником-посланником посольства попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с "делом Гуньки", - сказал он. Посол напомнил, что Оттава ранее официально отказала Москве в экстрадиции эсэсовца."Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду — теперь уже по канадским законам? И поднимут ли они историю его статуса в Канаде? Как он получил гражданство? Записал ли он, что был членом СС, в своей анкете, когда прибыл на эту землю?" - задался вопросом Степанов.Ранее посол сообщил РИА Новости о передаче запроса властям Канады на экстрадицию Гунько. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние.Чествование ветерана СС в КанадеВ конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".

https://ria.ru/20240213/kanada-1927143737.html

https://ria.ru/20240213/gunko-1927160023.html

https://ria.ru/20240213/kanada-1927137479.html

канада

россия

ссср

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в мире, канада, россия, ссср, олег степанов, владимир зеленский, джастин трюдо, следственный комитет россии (ск рф)