https://ria.ru/20240214/kampaniya-1927458315.html

Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин

Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024

Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин

Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:50

2024-02-14T23:50

2024-02-14T23:50

политика

сша

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания, она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, сша, россия, владимир путин, павел зарубин