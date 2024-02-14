Рейтинг@Mail.ru
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kampaniya-1927458315.html
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин
Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:50
2024-02-14T23:50
политика
сша
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_6b37abc05a52b8679e5e050cdfecb747.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания, она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_ea8e54e5237f5ec5c516169bf4b3a8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин

Путин: предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания, она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока
Вчера, 17:28
 
ПолитикаСШАРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала