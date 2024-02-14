https://ria.ru/20240214/kampaniya-1927458315.html
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин
Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:50
2024-02-14T23:50
2024-02-14T23:50
политика
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания, она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин
Путин: предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы