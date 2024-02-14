https://ria.ru/20240214/izrail-1927374885.html

Суд ООН получил запрос ЮАР о мерах в отношении Израиля

Суд ООН получил запрос ЮАР о мерах в отношении Израиля - РИА Новости, 14.02.2024

Суд ООН получил запрос ЮАР о мерах в отношении Израиля

Международный суд ООН в Гааге сообщил, что получил запрос ЮАР о дополнительных мерах в отношении Израиля в связи с его планами расширить военную операцию на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:29

2024-02-14T16:29

2024-02-14T16:30

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юар

рафах (провинция)

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хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге сообщил, что получил запрос ЮАР о дополнительных мерах в отношении Израиля в связи с его планами расширить военную операцию на город Рафах на юге сектора Газа. "ЮАР 12 февраля 2024 года подала "срочный запрос о принятии дополнительных мер в соответствии со статьей 75 (1)" регламента суда в связи с "развитием ситуации в Рафахе" по делу ЮАР против Израиля, которое находится на рассмотрении Международного суда ООН", - говорится в сообщении инстанции. В поданном южноафриканской стороной запросе отмечается, что власти ЮАР серьезно обеспокоены тем, "что беспрецедентное военное наступление на Рафах, как было объявлено Государством Израиль, уже привело и приведет к дальнейшим крупномасштабным убийствам, причинению вреда и разрушениям, что является серьезным и непоправимым нарушением Конвенции о геноциде". Накануне офис президента ЮАР сообщил о "срочном запросе" правительства в международный суд ООН в связи с решением Израиля расширить военную операцию на Рафах. На прошлой неделе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al Mayadeen. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240214/izrail-1927363662.html

https://ria.ru/20240214/gaza-1927303336.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году