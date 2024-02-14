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СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии - РИА Новости, 14.02.2024
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03:04 14.02.2024 (обновлено: 03:07 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/iran-1927217780.html
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:04
2024-02-14T03:07
в мире
иран
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики. "Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - говорится в сообщении. Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.
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в мире, иран
В мире, Иран
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии

Mehr: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии, начался пожар

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.
«
"Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - говорится в сообщении.
Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.
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