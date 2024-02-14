https://ria.ru/20240214/iran-1927217780.html

СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии

СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии

Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T03:04

2024-02-14T03:04

2024-02-14T03:07

в мире

иран

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики. "Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - говорится в сообщении. Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.

https://ria.ru/20240209/izrail-1926471463.html

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в мире, иран