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СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:04
2024-02-14T03:04
2024-02-14T03:07
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иран
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики. "Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - говорится в сообщении. Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.
https://ria.ru/20240209/izrail-1926471463.html
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в мире, иран
СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
Mehr: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии, начался пожар