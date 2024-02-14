https://ria.ru/20240214/intervyu-1927454626.html

Путин рассказал о впечатлениях от интервью Такеру Карлсону

Путин рассказал о впечатлениях от интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 15.02.2024

Путин рассказал о впечатлениях от интервью Такеру Карлсону

Владимир Путин заявил в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, что у него не было возможности вести острый диалог в беседе с Такером... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-14T23:07

2024-02-14T23:07

2024-02-15T00:29

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин заявил в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, что у него не было возможности вести острый диалог в беседе с Такером Карлсоном."Я думаю, что ваш Карлсон — когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха — опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет себя вести агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. И не просто был к этому готов — я этого хотел", — подчеркнул президент.По словам Путина, он намеревался отвечать Карлсону так же остро, и это придало бы беседе "определенную специфику". Тем не менее журналист избрал другую тактику — несмотря на несколько попыток прервать собеседника, в целом он на удивление вел себя терпеливо и выслушивал длительные диалоги, особенно касающиеся истории. Президент добавил, что Карлсон "не давал ему повода сделать то, к чему он был бы готов".Глава государства также прокомментировал звучащие на Западе негативные оценки этого интервью. В частности, позитивно оценил тот факт, что зарубежные лидеры "смотрят и слушают" то, что он говорит. "Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника", — отметил Путин.Он также заявил, что о содержательности той беседы должны судить зрители и читатели.Говоря об угрозе ареста Карлсона в США после интервью, глава государства подчеркнул, что "это было бы печально", однако журналист знал, на что шел. Он добавил, что в этой стране уже давно находится в тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж "и о нем уже почти никто не вспоминает". "Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке", — предположил глава государства.По его словам, применение санкций против Карлсона показало бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США.Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента публикации оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин среди прочего заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.

https://ria.ru/20240213/moskva-1927020873.html

https://ria.ru/20240213/karlson-1926985026.html

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