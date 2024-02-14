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Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос - РИА Новости, 14.02.2024
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22:27 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/intervyu-1927450703.html
Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос
Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос - РИА Новости, 14.02.2024
Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос
Интерес мировой общественности к интервью президента РФ Владимира Путина заметно вырос за последние три года, если судить по средним показателям просмотров в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:27
2024-02-14T22:27
технологии
владимир путин
такер карлсон
мегин келли
youtube
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Интерес мировой общественности к интервью президента РФ Владимира Путина заметно вырос за последние три года, если судить по средним показателям просмотров в день на YouTube, подсчитали РИА Новости. Интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 9 февраля, уже набрало более 16,6 миллиона просмотров на YouTube. По подсчетам РИА Новости, средний показатель просмотров интервью на YouTube на данный момент составляет примерно 2,8 миллиона просмотров в день. Для сравнения, предпоследнее интервью Путина западному СМИ - телеканалу NBC, вышедшее 15 июня 2021 года, имеет чуть более 17 миллионов просмотров со средним показателем 17 591 просмотр в день, что в 157 раз меньше, чем у недавнего интервью. При этом, еще более давнее интервью американской журналистке Мегин Келли, выпущенное 10 марта 2018 года, имеет более 9,6 миллиона просмотров со средним показателем 4 456 просмотров в день. Также интервью с российским президентом, уже набрало более 201 миллиона просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом составляет 309 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более одного миллиона человек.
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html
https://ria.ru/20240213/izbirateli-1927190938.html
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технологии, владимир путин, такер карлсон, мегин келли, youtube, интервью владимира путина такеру карлсону
Технологии, Владимир Путин, Такер Карлсон, Мегин Келли, YouTube, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос

Интерес к интервью с Путиным в мире вырос более чем в сто раз за три года

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Интерес мировой общественности к интервью президента РФ Владимира Путина заметно вырос за последние три года, если судить по средним показателям просмотров в день на YouTube, подсчитали РИА Новости.
Интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 9 февраля, уже набрало более 16,6 миллиона просмотров на YouTube. По подсчетам РИА Новости, средний показатель просмотров интервью на YouTube на данный момент составляет примерно 2,8 миллиона просмотров в день.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина
13 февраля, 18:39
Для сравнения, предпоследнее интервью Путина западному СМИ - телеканалу NBC, вышедшее 15 июня 2021 года, имеет чуть более 17 миллионов просмотров со средним показателем 17 591 просмотр в день, что в 157 раз меньше, чем у недавнего интервью.
При этом, еще более давнее интервью американской журналистке Мегин Келли, выпущенное 10 марта 2018 года, имеет более 9,6 миллиона просмотров со средним показателем 4 456 просмотров в день.
Также интервью с российским президентом, уже набрало более 201 миллиона просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом составляет 309 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более одного миллиона человек.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина
13 февраля, 20:59
 
ТехнологииВладимир ПутинТакер КарлсонМегин КеллиYouTubeИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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