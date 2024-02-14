Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос
Интерес к интервью с Путиным в мире вырос более чем в сто раз за три года
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Интерес мировой общественности к интервью президента РФ Владимира Путина заметно вырос за последние три года, если судить по средним показателям просмотров в день на YouTube, подсчитали РИА Новости.
Интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 9 февраля, уже набрало более 16,6 миллиона просмотров на YouTube. По подсчетам РИА Новости, средний показатель просмотров интервью на YouTube на данный момент составляет примерно 2,8 миллиона просмотров в день.
Для сравнения, предпоследнее интервью Путина западному СМИ - телеканалу NBC, вышедшее 15 июня 2021 года, имеет чуть более 17 миллионов просмотров со средним показателем 17 591 просмотр в день, что в 157 раз меньше, чем у недавнего интервью.
При этом, еще более давнее интервью американской журналистке Мегин Келли, выпущенное 10 марта 2018 года, имеет более 9,6 миллиона просмотров со средним показателем 4 456 просмотров в день.
Также интервью с российским президентом, уже набрало более 201 миллиона просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом составляет 309 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более одного миллиона человек.