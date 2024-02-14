https://ria.ru/20240214/intervyu-1927450703.html

Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос

Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос - РИА Новости, 14.02.2024

Интерес мировой общественности к интервью с Путиным заметно вырос

Интерес мировой общественности к интервью президента РФ Владимира Путина заметно вырос за последние три года, если судить по средним показателям просмотров в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:27

2024-02-14T22:27

2024-02-14T22:27

технологии

владимир путин

такер карлсон

мегин келли

youtube

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Интерес мировой общественности к интервью президента РФ Владимира Путина заметно вырос за последние три года, если судить по средним показателям просмотров в день на YouTube, подсчитали РИА Новости. Интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 9 февраля, уже набрало более 16,6 миллиона просмотров на YouTube. По подсчетам РИА Новости, средний показатель просмотров интервью на YouTube на данный момент составляет примерно 2,8 миллиона просмотров в день. Для сравнения, предпоследнее интервью Путина западному СМИ - телеканалу NBC, вышедшее 15 июня 2021 года, имеет чуть более 17 миллионов просмотров со средним показателем 17 591 просмотр в день, что в 157 раз меньше, чем у недавнего интервью. При этом, еще более давнее интервью американской журналистке Мегин Келли, выпущенное 10 марта 2018 года, имеет более 9,6 миллиона просмотров со средним показателем 4 456 просмотров в день. Также интервью с российским президентом, уже набрало более 201 миллиона просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом составляет 309 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более одного миллиона человек.

https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html

https://ria.ru/20240213/izbirateli-1927190938.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир путин, такер карлсон, мегин келли, youtube, интервью владимира путина такеру карлсону