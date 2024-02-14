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В кинотеатре Вологды показ интервью Путина Карлсону собрал почти полный зал - РИА Новости, 14.02.2024
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19:01 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/intervyu-1927422152.html
В кинотеатре Вологды показ интервью Путина Карлсону собрал почти полный зал
В кинотеатре Вологды показ интервью Путина Карлсону собрал почти полный зал - РИА Новости, 14.02.2024
В кинотеатре Вологды показ интервью Путина Карлсону собрал почти полный зал
Показ интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре "Ленком" в Вологде собрал практически полный зал,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:01
2024-02-14T19:01
интервью владимира путина такеру карлсону
вологда
россия
сша
владимир путин
такер карлсон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Показ интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре "Ленком" в Вологде собрал практически полный зал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов заявлял, что в среду утром в кинотеатре "Ленком" состоится бесплатный показ интервью президента РФ. Он отметил, что не у всех жителей Вологды была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них состоится показ нашумевшего интервью на большом экране. "Зал кинотеатра вмещает порядка 570 мест, на показе было около 500 человек. По фотографиям видно, что зал практически полный… Мы никого не сгоняли. Мы прекрасно понимали, что этот утренний показ рассчитан больше на старшее поколение или на тех, кто работает со второй смены, то есть для тех, у кого есть возможность начать свой день с такого мероприятия. То есть там не было ни школьников, ни студентов", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что до кинотеатра помогали добраться ветеранам из отдаленных районов города. Им помогали предприятия, в которых есть ветеранские организации. ""Ленком" - это самый большой экран в городе, это городской кинотеатр. И это возможность с кем-то увидеться, пообщаться, поговорить… Ветеранам интересны такие проекты. Мы стараемся, чтобы ветераны принимали активное участие в жизни города. То, что они сегодня пришли, еще раз подтвердило то, что для людей эта тема очень важна. И не надо считать, что люди старшего поколения не вовлечены в эту информационную повестку", - подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что дополнительные показы интервью могут быть организованы и в вечернее время в случае обращения жителей города. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927206347.html
https://ria.ru/20240214/intervyu-1927341681.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, вологда, россия, сша, владимир путин, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Вологда, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон
В кинотеатре Вологды показ интервью Путина Карлсону собрал почти полный зал

Показ интервью Путина в Вологде собрал почти полный зал кинотеатра "Ленком"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Показ интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре "Ленком" в Вологде собрал практически полный зал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов заявлял, что в среду утром в кинотеатре "Ленком" состоится бесплатный показ интервью президента РФ. Он отметил, что не у всех жителей Вологды была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них состоится показ нашумевшего интервью на большом экране.
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"Зал кинотеатра вмещает порядка 570 мест, на показе было около 500 человек. По фотографиям видно, что зал практически полный… Мы никого не сгоняли. Мы прекрасно понимали, что этот утренний показ рассчитан больше на старшее поколение или на тех, кто работает со второй смены, то есть для тех, у кого есть возможность начать свой день с такого мероприятия. То есть там не было ни школьников, ни студентов", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что до кинотеатра помогали добраться ветеранам из отдаленных районов города. Им помогали предприятия, в которых есть ветеранские организации.
""Ленком" - это самый большой экран в городе, это городской кинотеатр. И это возможность с кем-то увидеться, пообщаться, поговорить… Ветеранам интересны такие проекты. Мы стараемся, чтобы ветераны принимали активное участие в жизни города. То, что они сегодня пришли, еще раз подтвердило то, что для людей эта тема очень важна. И не надо считать, что люди старшего поколения не вовлечены в эту информационную повестку", - подчеркнула собеседница агентства.
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Она добавила, что дополнительные показы интервью могут быть организованы и в вечернее время в случае обращения жителей города.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.
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Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВологдаРоссияСШАВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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