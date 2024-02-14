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Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров - РИА Новости, 14.02.2024
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10:29 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/indiya-1927256956.html
Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров
Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров - РИА Новости, 14.02.2024
Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров
Власти индийского штата Пендбжаб призвали власти соседнего штата Харьяна не использовать беспилотники для сброса снарядов со слезоточивым газом с целью разгона... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:29
2024-02-14T10:29
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Власти индийского штата Пендбжаб призвали власти соседнего штата Харьяна не использовать беспилотники для сброса снарядов со слезоточивым газом с целью разгона протестующих на границе штатов фермеров, сообщает издание New Indian Express. "Заместитель комиссара Патиалы штата Пенджаб Шоукат Ахмед Паррей написал заместителю комиссара Амбалы в штате Харьяна письмо с просьбой не отправлять их дроны на территорию Пенджаба в Шамбху, который расположен недалеко от Амбалы", - сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу на столицу Индии, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Во вторник фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады. Фермеры утверждали, что несколько баллонов со слезоточивым газом на них сбросил беспилотный летательный аппарат, когда они находились на территории Пенджаба. В свою очередь полиция Харьяны заявила, что слезоточивый газ был использован для контроля ситуации, когда фермеры начали забрасывать сотрудников полиции камнями.
https://ria.ru/20240213/indiya-1927066212.html
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в мире, харьяна, пенджаб (пакистан), индия
В мире, Харьяна, Пенджаб (Пакистан), Индия
Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров

Власти Пенджаба призвали полицию не использовать дроны против фермеров

© AP Photo / Rajesh SacharПолиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Rajesh Sachar
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Власти индийского штата Пендбжаб призвали власти соседнего штата Харьяна не использовать беспилотники для сброса снарядов со слезоточивым газом с целью разгона протестующих на границе штатов фермеров, сообщает издание New Indian Express.
"Заместитель комиссара Патиалы штата Пенджаб Шоукат Ахмед Паррей написал заместителю комиссара Амбалы в штате Харьяна письмо с просьбой не отправлять их дроны на территорию Пенджаба в Шамбху, который расположен недалеко от Амбалы", - сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
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Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу на столицу Индии, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной.
Во вторник фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады. Фермеры утверждали, что несколько баллонов со слезоточивым газом на них сбросил беспилотный летательный аппарат, когда они находились на территории Пенджаба.
В свою очередь полиция Харьяны заявила, что слезоточивый газ был использован для контроля ситуации, когда фермеры начали забрасывать сотрудников полиции камнями.
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