https://ria.ru/20240214/indiya-1927256956.html

Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров

Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров - РИА Новости, 14.02.2024

Индийскую полицию призвали не использовать дроны против фермеров

Власти индийского штата Пендбжаб призвали власти соседнего штата Харьяна не использовать беспилотники для сброса снарядов со слезоточивым газом с целью разгона... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:29

2024-02-14T10:29

2024-02-14T10:29

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харьяна

пенджаб (пакистан)

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Власти индийского штата Пендбжаб призвали власти соседнего штата Харьяна не использовать беспилотники для сброса снарядов со слезоточивым газом с целью разгона протестующих на границе штатов фермеров, сообщает издание New Indian Express. "Заместитель комиссара Патиалы штата Пенджаб Шоукат Ахмед Паррей написал заместителю комиссара Амбалы в штате Харьяна письмо с просьбой не отправлять их дроны на территорию Пенджаба в Шамбху, который расположен недалеко от Амбалы", - сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу на столицу Индии, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Во вторник фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады. Фермеры утверждали, что несколько баллонов со слезоточивым газом на них сбросил беспилотный летательный аппарат, когда они находились на территории Пенджаба. В свою очередь полиция Харьяны заявила, что слезоточивый газ был использован для контроля ситуации, когда фермеры начали забрасывать сотрудников полиции камнями.

https://ria.ru/20240213/indiya-1927066212.html

https://ria.ru/20240213/fermery-1927147037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьяна, пенджаб (пакистан), индия