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В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева - РИА Новости, 14.02.2024
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10:47 14.02.2024
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В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева - РИА Новости, 14.02.2024
В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, избранного 7 февраля на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:47
2024-02-14T10:47
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БАКУ, 14 фев – РИА Новости. В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, избранного 7 февраля на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости. Алиев победил на выборах с результатом 92,12% голосов.В настоящее время в парламенте республики проходит торжественная церемония вступления Алиева в должность. В церемонии принимают участие официальные лица Азербайджанской Республики, члены правительства, парламентарии и члены семьи президента. В течение ближайших минут избранный уже в пятый раз руководитель страны принесет присягу.
https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html
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в мире, баку, ильхам алиев, азербайджан
В мире, Баку, Ильхам Алиев, Азербайджан
В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

В Баку проходит церемония инаугурации президента Азербайджана Ильхама Алиева

© Фото : пресс-служба президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 фев – РИА Новости. В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, избранного 7 февраля на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости.
Алиев победил на выборах с результатом 92,12% голосов.
В настоящее время в парламенте республики проходит торжественная церемония вступления Алиева в должность. В церемонии принимают участие официальные лица Азербайджанской Республики, члены правительства, парламентарии и члены семьи президента. В течение ближайших минут избранный уже в пятый раз руководитель страны принесет присягу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Биография Ильхама Алиева
9 февраля, 16:45
 
В миреБакуИльхам АлиевАзербайджан
 
 
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