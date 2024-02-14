https://ria.ru/20240214/inauguratsiya-1927268738.html

В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева - РИА Новости, 14.02.2024

В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, избранного 7 февраля на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:47

2024-02-14T10:47

2024-02-14T10:47

в мире

баку

ильхам алиев

азербайджан

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БАКУ, 14 фев – РИА Новости. В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, избранного 7 февраля на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости. Алиев победил на выборах с результатом 92,12% голосов.В настоящее время в парламенте республики проходит торжественная церемония вступления Алиева в должность. В церемонии принимают участие официальные лица Азербайджанской Республики, члены правительства, парламентарии и члены семьи президента. В течение ближайших минут избранный уже в пятый раз руководитель страны принесет присягу.

https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html

баку

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, баку, ильхам алиев, азербайджан