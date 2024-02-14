https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html

В МИД Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России Гунько

В МИД Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России Гунько - РИА Новости, 14.02.2024

В МИД Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России Гунько

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в Минске негативно воспринимают отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:35

2024-02-14T15:35

2024-02-14T21:43

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МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в Минске негативно воспринимают отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, и подчеркнул, что "это не рядовой и частный случай, а серьезнейшая глобальная тема".Власти Канады отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД России. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько."Мы считаем, что это не рядовой и частный случай, а серьезнейшая глобальная тема. И она должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества", — сказал Глаз.В то же время он отметил, что в Минске не питают каких-либо иллюзий. "Совершенно очевидно, что канадское правительство в привычной для себя манере будет искусственно тянуть время и придумывать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать подобных нацистских преступников. Например, наш запрос к канадским властям о выдаче безжалостного карателя, участника резни в белорусской Хатыни Владимира Катрюка так и остался без ответа. Суд над ним, хоть и заочно, кстати, в эти дни проходит в Минске", — отметил пресс-секретарь.По его словам, "кейс Хунки станет очередным индикатором для официальной Оттавы, которая называет себя правовым, цивилизованным государством, но при этом десятилетиями укрывает целый рассадник лиц, преступные деяния которых доказаны и не имеют срока давности".В целом Глаз заявил, что в Минске "весьма и весьма негативно" относятся к отказу Канаду выдать Гунько. "Вы помните, что МИД Беларуси одним из первых отреагировал на вопиющее чествование этого нацистского преступника в парламенте Канады. Мы внимательно продолжаем за этим следить и так этот вопрос не оставим", — продолжил он.Глаз отметил, что "Беларусь продолжит последовательно идти по пути защиты исторической правды и справедливости", в том числе в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения страны во время Великой Отечественной войны."А в год празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков тема справедливости, заслуженного наказания пособников фашизма тем более никого из белорусов не может оставить равнодушным", — подчеркнул он.В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.МИД Белоруссии тогда заявил, что Минск рассчитывает, что последуют официальные извинения руководства Канады из-за ситуации с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте этой страны. В пресс-службе внешнеполитического ведомства заметили, что этот случай — "своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории".Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке.В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние.В частности, согласно документу, Гунько — уроженец села Умань в тогда еще Второй Польской Республике, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году во Львовской области нацистами для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Гунько участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

https://ria.ru/20240214/vydacha-1927213789.html

https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html

https://radiosputnik.ru/20240213/kanada-1927161376.html

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