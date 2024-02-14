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СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/gosdep-1927216145.html
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
Государственный департамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине, сообщает РБК. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:31
2024-02-14T02:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Государственный департамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине, сообщает РБК.Ранее агентство Reuters заявило, что российская сторона якобы обращалась к США с предложением заморозить конфликт."США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать", — приводит издание заявление госдепа.В американском внешнеполитическом ведомстве призвали отказаться от мысли, что "путь прекращения украинского конфликта лежит через Вашингтон".Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия посылает сигналы США об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине, тем не менее настроена продолжать СВО до достижения своих целей.
https://ria.ru/20240214/schit-1927207858.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине

РБК: госдеп опроверг информацию о переговорах с Россией по заморозке конфликта

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Государственный департамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине, сообщает РБК.
Ранее агентство Reuters заявило, что российская сторона якобы обращалась к США с предложением заморозить конфликт.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Ядерный щит США треснул, заявили в Совбезе России
00:08
"США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать", — приводит издание заявление госдепа.
В американском внешнеполитическом ведомстве призвали отказаться от мысли, что "путь прекращения украинского конфликта лежит через Вашингтон".
Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия посылает сигналы США об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине, тем не менее настроена продолжать СВО до достижения своих целей.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Совбезе России не исключили ядерной войны из-за деменции Байдена
00:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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