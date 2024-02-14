https://ria.ru/20240214/gosdep-1927216145.html
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
Государственный департамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине, сообщает РБК. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:31
2024-02-14T02:31
2024-02-14T02:31
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Государственный департамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине, сообщает РБК.Ранее агентство Reuters заявило, что российская сторона якобы обращалась к США с предложением заморозить конфликт."США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать", — приводит издание заявление госдепа.В американском внешнеполитическом ведомстве призвали отказаться от мысли, что "путь прекращения украинского конфликта лежит через Вашингтон".Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия посылает сигналы США об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине, тем не менее настроена продолжать СВО до достижения своих целей.
https://ria.ru/20240214/schit-1927207858.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
СМИ: госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
РБК: госдеп опроверг информацию о переговорах с Россией по заморозке конфликта