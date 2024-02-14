https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов - РИА Новости, 14.02.2024
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:58
2024-02-14T12:58
2024-02-14T12:59
андрей климов
единая россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Запад, прежде всего США, делает все для того, чтобы замолчать наш форум, более того - прямо препятствует его работе", - заявил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". При этом он сообщил, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в то время как на Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет 16 февраля в одно время с пленарным заседанием форума, участников будет меньше.
https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей климов, единая россия
Андрей Климов, Единая Россия
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
Климов: Запад, прежде всего США, препятствует работе форума "За свободу наций!"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Запад, прежде всего США, делает все для того, чтобы замолчать наш форум, более того - прямо препятствует его работе", - заявил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве
учредительного заседания международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
При этом он сообщил, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в то время как на Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет 16 февраля в одно время с пленарным заседанием форума, участников будет меньше.
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