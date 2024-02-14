https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html

Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов

Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов - РИА Новости, 14.02.2024

Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов

Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:58

2024-02-14T12:58

2024-02-14T12:59

андрей климов

единая россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Запад, прежде всего США, делает все для того, чтобы замолчать наш форум, более того - прямо препятствует его работе", - заявил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". При этом он сообщил, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в то время как на Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет 16 февраля в одно время с пленарным заседанием форума, участников будет меньше.

https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей климов, единая россия