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Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов - РИА Новости, 14.02.2024
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12:58 14.02.2024 (обновлено: 12:59 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов - РИА Новости, 14.02.2024
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:58
2024-02-14T12:59
андрей климов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Запад, прежде всего США, делает все для того, чтобы замолчать наш форум, более того - прямо препятствует его работе", - заявил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". При этом он сообщил, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в то время как на Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет 16 февраля в одно время с пленарным заседанием форума, участников будет меньше.
https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html
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андрей климов, единая россия
Андрей Климов, Единая Россия
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов

Климов: Запад, прежде всего США, препятствует работе форума "За свободу наций!"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны Запада, а прежде всего США, препятствуют работе международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, заявил первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Запад, прежде всего США, делает все для того, чтобы замолчать наш форум, более того - прямо препятствует его работе", - заявил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
При этом он сообщил, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в то время как на Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет 16 февраля в одно время с пленарным заседанием форума, участников будет меньше.
Дмитрий Медведев
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Вчера, 12:17
 
Андрей КлимовЕдиная Россия
 
 
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