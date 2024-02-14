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На форум "За свободу наций!" прибудут более 200 иностранных гостей - РИА Новости, 14.02.2024
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12:29 14.02.2024 (обновлено: 14:23 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/forum-1927299954.html
На форум "За свободу наций!" прибудут более 200 иностранных гостей
На форум "За свободу наций!" прибудут более 200 иностранных гостей - РИА Новости, 14.02.2024
На форум "За свободу наций!" прибудут более 200 иностранных гостей
На форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москву прибудут делегации из ЦАР, Китая, КНДР, ЮАР и других стран,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:29
2024-02-14T14:23
москва
андрей климов
единая россия
африканский национальный конгресс
китай
цар
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москву прибудут делегации из ЦАР, Китая, КНДР, ЮАР и других стран, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума , зампредседателя комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. &quot;Уже сейчас в Москву начинают прибывать делегации. Всего на форум аккредитовалось порядка 200 иностранных граждан, я не считаю сейчас российских участников. Они прибывают к нам из полусотни стран мира, видимо, будет более 50, и представляют в большинстве своем около 60 политических партий и общественных организаций, движений и некоторых международных структур&quot;, — заявил он. Как подчеркнул сенатор, форум задумывался как общественно-политическое международное мероприятие, охватывающее практически все континенты. Он отметил, что особый интерес, судя по анализу прессы, вызвала прибывающая делегация из ЦАР во главе с президентом Фостен-Арканжем Туадерой, а также "большая, весомая делегация" от Коммунистической партии Китая и представители КНДР.Также на форум приедет делегация из ЮАР, представленная членами Африканского национального конгресса. Среди участников форума будет более 30 человек, занимающих должности руководителей или заместителей глав политических партий, большинство из которых — правящие в своих странах или входят в состав правящих коалиций. Кроме того, многие гости занимают видные посты — от глав государств до членов правительства и руководителей парламентов. Климов подчеркнул, что, таким образом, уровень представительства на форуме очень высокий.Он также особо отметил, что время проведения пленарного заседания форума совпадает с Мюнхенской конференцией по безопасности. "Только у них будет 150, как они думают, участников, а у нас уже за 200. География у нас только больше, чем у них", — указал сенатор. Климов также рассказал, что страны Запада — и прежде всего США — делают все, чтобы замолчать форум в Москве, а также прямо препятствуют его работе.Учредительное заседание международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет в Москве 15-17 февраля.
https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html
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москва
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Дарья Буймова
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москва, андрей климов, единая россия, африканский национальный конгресс, китай, цар
Москва, Андрей Климов, Единая Россия, Африканский национальный конгресс, Китай, ЦАР
На форум "За свободу наций!" прибудут более 200 иностранных гостей

На форуме "За свободу наций!" будут делегации из ЦАР, КНР, КНДР, ЮАР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москву прибудут делегации из ЦАР, Китая, КНДР, ЮАР и других стран, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума , зампредседателя комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
«

"Уже сейчас в Москву начинают прибывать делегации. Всего на форум аккредитовалось порядка 200 иностранных граждан, я не считаю сейчас российских участников. Они прибывают к нам из полусотни стран мира, видимо, будет более 50, и представляют в большинстве своем около 60 политических партий и общественных организаций, движений и некоторых международных структур", — заявил он.

Как подчеркнул сенатор, форум задумывался как общественно-политическое международное мероприятие, охватывающее практически все континенты. Он отметил, что особый интерес, судя по анализу прессы, вызвала прибывающая делегация из ЦАР во главе с президентом Фостен-Арканжем Туадерой, а также "большая, весомая делегация" от Коммунистической партии Китая и представители КНДР.
Также на форум приедет делегация из ЮАР, представленная членами Африканского национального конгресса.
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Среди участников форума будет более 30 человек, занимающих должности руководителей или заместителей глав политических партий, большинство из которых — правящие в своих странах или входят в состав правящих коалиций. Кроме того, многие гости занимают видные посты — от глав государств до членов правительства и руководителей парламентов. Климов подчеркнул, что, таким образом, уровень представительства на форуме очень высокий.
Он также особо отметил, что время проведения пленарного заседания форума совпадает с Мюнхенской конференцией по безопасности.
«
"Только у них будет 150, как они думают, участников, а у нас уже за 200. География у нас только больше, чем у них", — указал сенатор.
Климов также рассказал, что страны Запада — и прежде всего США — делают все, чтобы замолчать форум в Москве, а также прямо препятствуют его работе.
Учредительное заседание международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет в Москве 15-17 февраля.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов и кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гир во время встречи в Москве. 13 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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МоскваАндрей КлимовЕдиная РоссияАфриканский национальный конгрессКитайЦАР
 
 
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