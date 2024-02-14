https://ria.ru/20240214/fonari-1927241845.html

В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей

В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей - РИА Новости, 14.02.2024

В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей

Около 53 тысяч "умных" фонарей появилось в столице в прошлом году, соответствующими датчиками были оборудованы имеющиеся опоры освещения, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:49

2024-02-14T09:49

2024-02-14T09:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 53 тысяч "умных" фонарей появилось в столице в прошлом году, соответствующими датчиками были оборудованы имеющиеся опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контролерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тысяч таких приборов управления, таким образом их общее число достигло почти 310 тысяч", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". "Благодаря им, специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.

https://ria.ru/20240214/ogon-1926884331.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков