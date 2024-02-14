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В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей - РИА Новости, 14.02.2024
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09:49 14.02.2024
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В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей
В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей
Около 53 тысяч "умных" фонарей появилось в столице в прошлом году, соответствующими датчиками были оборудованы имеющиеся опоры освещения, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:49
2024-02-14T09:49
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 53 тысяч "умных" фонарей появилось в столице в прошлом году, соответствующими датчиками были оборудованы имеющиеся опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контролерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тысяч таких приборов управления, таким образом их общее число достигло почти 310 тысяч", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". "Благодаря им, специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей

В Москве в 2023 году появились около 53 тысяч умных фонарей с датчиками

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 53 тысяч "умных" фонарей появилось в столице в прошлом году, соответствующими датчиками были оборудованы имеющиеся опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контролерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тысяч таких приборов управления, таким образом их общее число достигло почти 310 тысяч", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК".
"Благодаря им, специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.
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