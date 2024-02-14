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Французские фермеры в знак протеста выгрузили навоз перед банком в Ажене - РИА Новости, 14.02.2024
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11:33 14.02.2024 (обновлено: 11:52 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/fermery-1927285803.html
Французские фермеры в знак протеста выгрузили навоз перед банком в Ажене
Французские фермеры в знак протеста выгрузили навоз перед банком в Ажене - РИА Новости, 14.02.2024
Французские фермеры в знак протеста выгрузили навоз перед банком в Ажене
Фермеры, которые считают недостаточными ранее объявленные правительством меры поддержки, выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене, передает... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:33
2024-02-14T11:52
в мире
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Фермеры, которые считают недостаточными ранее объявленные правительством меры поддержки, выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене, передает телеканал BFMTV. "В среду, 14 февраля, перед отделением банка в Ажене был выгружен навоз из прицепа, и фермеры обещают в ближайшие дни предпринять новые шаги на местном уровне", – сообщает канал. Отмечается, что протестная акция прошла немного ранее 08.00 (10.00 мск) по призыву второго крупнейшего профсоюза аграриев в стране "Сельская координация" (Coordination rurale). "Мы нацелились на банки, потому что нас не услышали. Мы попросили (премьер-министра - ред.) Габриэля Атталя о прямых денежных мерах, но ничего не было объявлено... Поэтому сегодня мы нацелимся на все банки департамента (Ло и Гаронна - ред.), чтобы им сказать, что нам нужны денежные средства, нам нужен кислород", – сказал сопредседатель местного отделения профсоюза Жозе Перес в эфире BFMTV. По его словам, если их призывы не будут услышаны правительством, то фермеры придут на встречу с министрами на Международную сельскохозяйственную выставку, которая будет проходить с 24 февраля по 3 марта. Ранее премьер Франции Атталь обещал представить проект закона о сельском хозяйстве приблизительно во время проведения выставки. Накануне глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире телеканала TF1 заявил, что французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240213/fermery-1927173857.html
https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html
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в мире, франция, габриэль атталь
В мире, Франция, Габриэль Атталь
Французские фермеры в знак протеста выгрузили навоз перед банком в Ажене

BFMTV: французские фермеры выгрузили навоз перед отделением банка в Ажене

© Résistance Paysanne/XФермеры выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене. 14 февраля 2024
Фермеры выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене. 14 февраля 2024
© Résistance Paysanne/X
Фермеры выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене. 14 февраля 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Фермеры, которые считают недостаточными ранее объявленные правительством меры поддержки, выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене, передает телеканал BFMTV.
"В среду, 14 февраля, перед отделением банка в Ажене был выгружен навоз из прицепа, и фермеры обещают в ближайшие дни предпринять новые шаги на местном уровне", – сообщает канал.
Молдавские фермеры - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 19:26
Отмечается, что протестная акция прошла немного ранее 08.00 (10.00 мск) по призыву второго крупнейшего профсоюза аграриев в стране "Сельская координация" (Coordination rurale).
"Мы нацелились на банки, потому что нас не услышали. Мы попросили (премьер-министра - ред.) Габриэля Атталя о прямых денежных мерах, но ничего не было объявлено... Поэтому сегодня мы нацелимся на все банки департамента (Ло и Гаронна - ред.), чтобы им сказать, что нам нужны денежные средства, нам нужен кислород", – сказал сопредседатель местного отделения профсоюза Жозе Перес в эфире BFMTV.
По его словам, если их призывы не будут услышаны правительством, то фермеры придут на встречу с министрами на Международную сельскохозяйственную выставку, которая будет проходить с 24 февраля по 3 марта.
Акция протеста болгарских фермеров в Софии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Ранее премьер Франции Атталь обещал представить проект закона о сельском хозяйстве приблизительно во время проведения выставки.
Накануне глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире телеканала TF1 заявил, что французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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