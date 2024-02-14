https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид

"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид - РИА Новости, 14.02.2024

"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид

"Не очень-то и хотелось" — такова реакция европейцев на скандальное заявление Трампа о том, что он не собирается защищать союзников по НАТО. "Он нам одолжение... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:04

аналитика

россия

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александр стубб

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"Не очень-то и хотелось" — такова реакция европейцев на скандальное заявление Трампа о том, что он не собирается защищать союзников по НАТО. "Он нам одолжение сделал" — так это формулирует европейское (на самом деле принадлежащее американскому холдингу) издание Politico. Будем, мол, теперь сами себя защищать.Посыл понятен — давайте "стратегически обособимся" от США: нельзя же ставить обороноспособность нескольких десятков стран в зависимость от настроений американских избирателей в какой-нибудь богом забытой глуши типа Конвея (Южная Каролина), где Трамп и выступил со своим спичем.Первым делом подсчитывается ядерное вооружение. На Британию и Францию приходится в общей сложности 600 боеголовок (против 6000 у России), однако до сих пор не существует обязательства применять их для защиты союзников этих стран.Предполагается между строк, что Париж и Лондон, преодолев вековую взаимную ненависть, как-то договорятся между собой, чтобы прикрыть своим ядерным зонтиком какую-нибудь Эстонию или Финляндию. От кого их защищать? Ну от нас, разумеется. Это со стопроцентной вероятностью подставит Париж и Лондон под наш ответный удар. Интересные перспективы, конечно, вырисовываются для европейцев. "Невеселы лица простых парижан", как говаривали раньше журналисты-международники.В статье скорбно признается, что простые парижане пока не слишком рвутся воевать с Россией. Европа заражена пацифизмом, печалится Politico. То есть массовые убийства мирных русских людей в Белгороде и Донецке из европейского оружия — это "пацифизм", надо больше смертей на самом деле. А несознательные немцы вообще поставили Россию на седьмое место в списке угроз Германии — ну что ты будешь с ними делать?Прямо хочется приободрить пропагандистов. В действительности европейские военные заводы загружены сейчас полностью. Акции Rheinmetall за последний год выросли с 240 до 360 евро. Знаменитая компания, исправно снабжавшая армии кайзера Вильгельма и рейхсканцлера Гитлера, завалена заказами и наращивает производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Правда, один снаряд стоит 3600 евро, но это ничего, немцы привыкли жить по принципу "пушки вместо масла".Ведется серьезная работа над военной логистикой. Европейские страны договариваются беспрепятственно пропускать войска и технику друг друга — это называется "военный Шенген". Масштабные учения, новые контингенты, перебрасывающиеся поближе к западным границам России, — не расстраивайтесь, ребята, работа идет.Да и с пацифизмом не все так плохо. Европейцы посылают своих бойцов на передовую войны с Россией. На украинском фронте отличаются тысячи наемников практически из всех стран — членов НАТО. Восемьдесят лет назад европейская свора под немецким руководством убивала на российских просторах все, что движется. Руки-то помнят, как говорится.Вот Хоббит — наемник из Финляндии — дает интервью телеканалу Euronews: "Им (родственникам) все это не нравилось. Но мы поспорили, и я сказал все, что думаю. Я разочаруюсь в себе, если не пойду на войну. Это моя жизнь. Если умру — это мой выбор". Хоббиту повезло: русский снайпер прострелил ему ногу и он вернулся домой. Но тренд очевиден: веганы-пацифисты с невнятной ориентацией, как мы привыкли представлять себе европейцев, меняются на глазах.А как иначе, если пропагандистской машине западных СМИ может позавидовать сам Геббельс, успешно приведший европейцев к массовому самоубийству? Вон финский генерал, празднуя заявку своей страны в НАТО, пообещал сопротивляться России "до последнего финна". И это страна, все процветание которой десятилетиями строилось на покровительстве Москвы.Новый президент Финляндии Александр Стубб, сам себя называющий "страстным трансатлантистом", бодро говорит, что заявление Трампа должно стать лишь поводом для того, чтобы сплотить ряды и самим позаботиться о своей безопасности, потому что политика Америки может меняться, но для Финляндии Стубба противостояние с Россией "экзистенциально".Да, конечно, мы привыкли свысока относиться к этой "маленькой нордической стране", как называет ее The New York Times. Но там тысячекилометровая граница, которая легко может превратиться в тысячекилометровый фронт, если Финляндию нашпигуют оружием ее старшие товарищи. А новые Хоббиты уже готовы с нами воевать.Польского премьер-министра Туска слова Трампа тоже вдохновили на заявления о солидарности. "Один — за всех, и все — за одного!" — воскликнул он вчера на встрече с Макроном.В общем, очертания недоброй памяти европейского рейха уже видны. Раскочегаренный на полную мощность ВПК, одуревшие от пропаганды жители, экономический спад, на фоне которого вакансия военнослужащего выглядит весьма привлекательно. Да, пока это рыхлая, противоречивая организация. Ей явно не хватает фюрера, который взбодрил бы эту махину. Но тут, думается, англосаксы уже выращивают своего человечка.Является ли самодеятельность европейских лидеров бунтом на корабле? Ни в малейшей степени. Как видим, главные зачинщики европейской милитаризации — это верные питомцы Госдепа и страстные трансатлантисты.На самом деле большая часть американских элит действительно хочет сбросить финансирование европейской военщины на Старый Свет. Потому что у США главной целью остается противостояние с Китаем, а оно потребует на порядок больше ресурсов, оружия и денег, чем конфликт на Украине. Тут на антироссийском фронте должен барахтаться в грязи новый европейский рейх. Американцы, если что, подбросят ему кредитов. Знакомо звучит, не правда ли?Нам в России долгое время казалось, что европейцы в целом образованнее и самодостаточнее, чем жители бывшей УССР. Должны же они понять, что американцы собираются воевать именно ими — простыми финнами, французами, немцами, поляками, чехами. Поменять свое руководство, добиться смены курса ЕС. Но пока что процесс превращения европейцев в новых украинцев идет просто пугающим темпом. По принципу "Если умру — это мой выбор".

https://ria.ru/20240213/evropa-1927092649.html

https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1926783198.html

https://ria.ru/20240210/nato-1926563393.html

https://ria.ru/20240208/ssha-1926181406.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926302324.html

https://ria.ru/20240205/peskov-1925454709.html

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аналитика, россия, евросоюз, сша, нато, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, александр стубб