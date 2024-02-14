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"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид - РИА Новости, 14.02.2024
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08:00 14.02.2024 (обновлено: 08:04 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид - РИА Новости, 14.02.2024
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
"Не очень-то и хотелось" — такова реакция европейцев на скандальное заявление Трампа о том, что он не собирается защищать союзников по НАТО. "Он нам одолжение... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:00
2024-02-14T08:04
аналитика
россия
евросоюз
сша
нато
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
александр стубб
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"Не очень-то и хотелось" — такова реакция европейцев на скандальное заявление Трампа о том, что он не собирается защищать союзников по НАТО. "Он нам одолжение сделал" — так это формулирует европейское (на самом деле принадлежащее американскому холдингу) издание Politico. Будем, мол, теперь сами себя защищать.Посыл понятен — давайте "стратегически обособимся" от США: нельзя же ставить обороноспособность нескольких десятков стран в зависимость от настроений американских избирателей в какой-нибудь богом забытой глуши типа Конвея (Южная Каролина), где Трамп и выступил со своим спичем.Первым делом подсчитывается ядерное вооружение. На Британию и Францию приходится в общей сложности 600 боеголовок (против 6000 у России), однако до сих пор не существует обязательства применять их для защиты союзников этих стран.Предполагается между строк, что Париж и Лондон, преодолев вековую взаимную ненависть, как-то договорятся между собой, чтобы прикрыть своим ядерным зонтиком какую-нибудь Эстонию или Финляндию. От кого их защищать? Ну от нас, разумеется. Это со стопроцентной вероятностью подставит Париж и Лондон под наш ответный удар. Интересные перспективы, конечно, вырисовываются для европейцев. "Невеселы лица простых парижан", как говаривали раньше журналисты-международники.В статье скорбно признается, что простые парижане пока не слишком рвутся воевать с Россией. Европа заражена пацифизмом, печалится Politico. То есть массовые убийства мирных русских людей в Белгороде и Донецке из европейского оружия — это "пацифизм", надо больше смертей на самом деле. А несознательные немцы вообще поставили Россию на седьмое место в списке угроз Германии — ну что ты будешь с ними делать?Прямо хочется приободрить пропагандистов. В действительности европейские военные заводы загружены сейчас полностью. Акции Rheinmetall за последний год выросли с 240 до 360 евро. Знаменитая компания, исправно снабжавшая армии кайзера Вильгельма и рейхсканцлера Гитлера, завалена заказами и наращивает производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Правда, один снаряд стоит 3600 евро, но это ничего, немцы привыкли жить по принципу "пушки вместо масла".Ведется серьезная работа над военной логистикой. Европейские страны договариваются беспрепятственно пропускать войска и технику друг друга — это называется "военный Шенген". Масштабные учения, новые контингенты, перебрасывающиеся поближе к западным границам России, — не расстраивайтесь, ребята, работа идет.Да и с пацифизмом не все так плохо. Европейцы посылают своих бойцов на передовую войны с Россией. На украинском фронте отличаются тысячи наемников практически из всех стран — членов НАТО. Восемьдесят лет назад европейская свора под немецким руководством убивала на российских просторах все, что движется. Руки-то помнят, как говорится.Вот Хоббит — наемник из Финляндии — дает интервью телеканалу Euronews: "Им (родственникам) все это не нравилось. Но мы поспорили, и я сказал все, что думаю. Я разочаруюсь в себе, если не пойду на войну. Это моя жизнь. Если умру — это мой выбор". Хоббиту повезло: русский снайпер прострелил ему ногу и он вернулся домой. Но тренд очевиден: веганы-пацифисты с невнятной ориентацией, как мы привыкли представлять себе европейцев, меняются на глазах.А как иначе, если пропагандистской машине западных СМИ может позавидовать сам Геббельс, успешно приведший европейцев к массовому самоубийству? Вон финский генерал, празднуя заявку своей страны в НАТО, пообещал сопротивляться России "до последнего финна". И это страна, все процветание которой десятилетиями строилось на покровительстве Москвы.Новый президент Финляндии Александр Стубб, сам себя называющий "страстным трансатлантистом", бодро говорит, что заявление Трампа должно стать лишь поводом для того, чтобы сплотить ряды и самим позаботиться о своей безопасности, потому что политика Америки может меняться, но для Финляндии Стубба противостояние с Россией "экзистенциально".Да, конечно, мы привыкли свысока относиться к этой "маленькой нордической стране", как называет ее The New York Times. Но там тысячекилометровая граница, которая легко может превратиться в тысячекилометровый фронт, если Финляндию нашпигуют оружием ее старшие товарищи. А новые Хоббиты уже готовы с нами воевать.Польского премьер-министра Туска слова Трампа тоже вдохновили на заявления о солидарности. "Один — за всех, и все — за одного!" — воскликнул он вчера на встрече с Макроном.В общем, очертания недоброй памяти европейского рейха уже видны. Раскочегаренный на полную мощность ВПК, одуревшие от пропаганды жители, экономический спад, на фоне которого вакансия военнослужащего выглядит весьма привлекательно. Да, пока это рыхлая, противоречивая организация. Ей явно не хватает фюрера, который взбодрил бы эту махину. Но тут, думается, англосаксы уже выращивают своего человечка.Является ли самодеятельность европейских лидеров бунтом на корабле? Ни в малейшей степени. Как видим, главные зачинщики европейской милитаризации — это верные питомцы Госдепа и страстные трансатлантисты.На самом деле большая часть американских элит действительно хочет сбросить финансирование европейской военщины на Старый Свет. Потому что у США главной целью остается противостояние с Китаем, а оно потребует на порядок больше ресурсов, оружия и денег, чем конфликт на Украине. Тут на антироссийском фронте должен барахтаться в грязи новый европейский рейх. Американцы, если что, подбросят ему кредитов. Знакомо звучит, не правда ли?Нам в России долгое время казалось, что европейцы в целом образованнее и самодостаточнее, чем жители бывшей УССР. Должны же они понять, что американцы собираются воевать именно ими — простыми финнами, французами, немцами, поляками, чехами. Поменять свое руководство, добиться смены курса ЕС. Но пока что процесс превращения европейцев в новых украинцев идет просто пугающим темпом. По принципу "Если умру — это мой выбор".
https://ria.ru/20240213/evropa-1927092649.html
https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, россия, евросоюз, сша, нато, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, александр стубб
Аналитика, Россия, Евросоюз, США, НАТО, Государственный департамент США, Санкции в отношении России, Александр Стубб

"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид

© AFP 2024 / ALESSANDRO RAMPAZZOФинские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки
Финские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Финские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
"Не очень-то и хотелось" — такова реакция европейцев на скандальное заявление Трампа о том, что он не собирается защищать союзников по НАТО. "Он нам одолжение сделал" — так это формулирует европейское (на самом деле принадлежащее американскому холдингу) издание Politico. Будем, мол, теперь сами себя защищать.
Посыл понятен — давайте "стратегически обособимся" от США: нельзя же ставить обороноспособность нескольких десятков стран в зависимость от настроений американских избирателей в какой-нибудь богом забытой глуши типа Конвея (Южная Каролина), где Трамп и выступил со своим спичем.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Европа отдала управление миром США, пишут СМИ
13 февраля, 14:54
Первым делом подсчитывается ядерное вооружение. На Британию и Францию приходится в общей сложности 600 боеголовок (против 6000 у России), однако до сих пор не существует обязательства применять их для защиты союзников этих стран.
Предполагается между строк, что Париж и Лондон, преодолев вековую взаимную ненависть, как-то договорятся между собой, чтобы прикрыть своим ядерным зонтиком какую-нибудь Эстонию или Финляндию. От кого их защищать? Ну от нас, разумеется. Это со стопроцентной вероятностью подставит Париж и Лондон под наш ответный удар. Интересные перспективы, конечно, вырисовываются для европейцев. "Невеселы лица простых парижан", как говаривали раньше журналисты-международники.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Угроза России. Во Франции ужаснулись из-за новой "должности" фон дер Ляйен
13 февраля, 07:02
В статье скорбно признается, что простые парижане пока не слишком рвутся воевать с Россией. Европа заражена пацифизмом, печалится Politico. То есть массовые убийства мирных русских людей в Белгороде и Донецке из европейского оружия — это "пацифизм", надо больше смертей на самом деле. А несознательные немцы вообще поставили Россию на седьмое место в списке угроз Германии — ну что ты будешь с ними делать?
Прямо хочется приободрить пропагандистов. В действительности европейские военные заводы загружены сейчас полностью. Акции Rheinmetall за последний год выросли с 240 до 360 евро. Знаменитая компания, исправно снабжавшая армии кайзера Вильгельма и рейхсканцлера Гитлера, завалена заказами и наращивает производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Правда, один снаряд стоит 3600 евро, но это ничего, немцы привыкли жить по принципу "пушки вместо масла".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Полянский: у ООН нет инструментов для урегулирования конфликта на Украине
12 февраля, 09:45
Ведется серьезная работа над военной логистикой. Европейские страны договариваются беспрепятственно пропускать войска и технику друг друга — это называется "военный Шенген". Масштабные учения, новые контингенты, перебрасывающиеся поближе к западным границам России, — не расстраивайтесь, ребята, работа идет.
Да и с пацифизмом не все так плохо. Европейцы посылают своих бойцов на передовую войны с Россией. На украинском фронте отличаются тысячи наемников практически из всех стран — членов НАТО. Восемьдесят лет назад европейская свора под немецким руководством убивала на российских просторах все, что движется. Руки-то помнят, как говорится.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Генсек НАТО призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией
10 февраля, 11:45
Вот Хоббит — наемник из Финляндии — дает интервью телеканалу Euronews: "Им (родственникам) все это не нравилось. Но мы поспорили, и я сказал все, что думаю. Я разочаруюсь в себе, если не пойду на войну. Это моя жизнь. Если умру — это мой выбор". Хоббиту повезло: русский снайпер прострелил ему ногу и он вернулся домой. Но тренд очевиден: веганы-пацифисты с невнятной ориентацией, как мы привыкли представлять себе европейцев, меняются на глазах.
А как иначе, если пропагандистской машине западных СМИ может позавидовать сам Геббельс, успешно приведший европейцев к массовому самоубийству? Вон финский генерал, празднуя заявку своей страны в НАТО, пообещал сопротивляться России "до последнего финна". И это страна, все процветание которой десятилетиями строилось на покровительстве Москвы.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ
8 февраля, 14:57
Новый президент Финляндии Александр Стубб, сам себя называющий "страстным трансатлантистом", бодро говорит, что заявление Трампа должно стать лишь поводом для того, чтобы сплотить ряды и самим позаботиться о своей безопасности, потому что политика Америки может меняться, но для Финляндии Стубба противостояние с Россией "экзистенциально".
Да, конечно, мы привыкли свысока относиться к этой "маленькой нордической стране", как называет ее The New York Times. Но там тысячекилометровая граница, которая легко может превратиться в тысячекилометровый фронт, если Финляндию нашпигуют оружием ее старшие товарищи. А новые Хоббиты уже готовы с нами воевать.
Польского премьер-министра Туска слова Трампа тоже вдохновили на заявления о солидарности. "Один — за всех, и все — за одного!" — воскликнул он вчера на встрече с Макроном.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин напомнил о необходимости новой системы безопасности в Европе
9 февраля, 02:57
В общем, очертания недоброй памяти европейского рейха уже видны. Раскочегаренный на полную мощность ВПК, одуревшие от пропаганды жители, экономический спад, на фоне которого вакансия военнослужащего выглядит весьма привлекательно. Да, пока это рыхлая, противоречивая организация. Ей явно не хватает фюрера, который взбодрил бы эту махину. Но тут, думается, англосаксы уже выращивают своего человечка.
Является ли самодеятельность европейских лидеров бунтом на корабле? Ни в малейшей степени. Как видим, главные зачинщики европейской милитаризации — это верные питомцы Госдепа и страстные трансатлантисты.
На самом деле большая часть американских элит действительно хочет сбросить финансирование европейской военщины на Старый Свет. Потому что у США главной целью остается противостояние с Китаем, а оно потребует на порядок больше ресурсов, оружия и денег, чем конфликт на Украине. Тут на антироссийском фронте должен барахтаться в грязи новый европейский рейх. Американцы, если что, подбросят ему кредитов. Знакомо звучит, не правда ли?
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США
5 февраля, 12:18
Нам в России долгое время казалось, что европейцы в целом образованнее и самодостаточнее, чем жители бывшей УССР. Должны же они понять, что американцы собираются воевать именно ими — простыми финнами, французами, немцами, поляками, чехами. Поменять свое руководство, добиться смены курса ЕС. Но пока что процесс превращения европейцев в новых украинцев идет просто пугающим темпом. По принципу "Если умру — это мой выбор".
 
АналитикаРоссияЕвросоюзСШАНАТОГосударственный департамент СШАСанкции в отношении РоссииАлександр Стубб
 
 
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