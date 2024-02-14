https://ria.ru/20240214/estoniya-1927318038.html

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с распространившейся информацией о решении добавить... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:19

2024-02-14T13:19

2024-02-14T13:24

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с распространившейся информацией о решении добавить премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России, сообщила в среду пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства."Представитель МИД выразил возмущение поверенному в делах России тем, что имена эстонских чиновников включены в список разыскиваемых МВД России. МИД запросил у него письменное объяснение этой информации", - говорится в сообщении. Эстонский МИД также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не окажут должного эффекта на политику Эстонии, которая не прекратит поддерживать Украину.Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 советских военнослужащих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, россия, кайя каллас, в мире