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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
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13:19 14.02.2024 (обновлено: 13:24 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/estoniya-1927318038.html
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с распространившейся информацией о решении добавить... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:19
2024-02-14T13:24
эстония
россия
кайя каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с распространившейся информацией о решении добавить премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России, сообщила в среду пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства."Представитель МИД выразил возмущение поверенному в делах России тем, что имена эстонских чиновников включены в список разыскиваемых МВД России. МИД запросил у него письменное объяснение этой информации", - говорится в сообщении. Эстонский МИД также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не окажут должного эффекта на политику Эстонии, которая не прекратит поддерживать Украину.Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 советских военнослужащих.
https://ria.ru/20240214/litva-1927292303.html
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эстония, россия, кайя каллас, в мире
Эстония, Россия, Кайя Каллас, В мире
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления Каллас в розыск

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с распространившейся информацией о решении добавить премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России, сообщила в среду пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
"Представитель МИД выразил возмущение поверенному в делах России тем, что имена эстонских чиновников включены в список разыскиваемых МВД России. МИД запросил у него письменное объяснение этой информации", - говорится в сообщении. Эстонский МИД также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не окажут должного эффекта на политику Эстонии, которая не прекратит поддерживать Украину.
Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 советских военнослужащих.
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Вчера, 11:59
 
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