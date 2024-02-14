https://ria.ru/20240214/episkop-1927332897.html

Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения"

Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения" - РИА Новости, 14.02.2024

Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:06

2024-02-14T14:06

2024-02-14T14:06

религия

выборг

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Игнатия (Пунина) в грубых нарушениях устава Русской православной церкви при управлении Выборгской епархией и при освобождении от ее управления святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл на основании пункта 2 статьи 33 положения о церковном суде Русской православной церкви передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Игнатием на рассмотрение высшего общецерковного суда Русской православной церкви", – говорится в сообщении.Епископ Игнатий возглавлял Выборгскую епархию с 2013 по август 2023 года.В связи с нахождением под церковным судом епископ Игнатий освобожден от управления Минусинской епархией. Временным управляющим Минусинской епархией назначен митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (Кутовой).

https://ria.ru/20240213/kor-1927025831.html

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Никита Бизин

выборг, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия