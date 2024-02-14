https://ria.ru/20240214/episkop-1927332897.html
Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения"
Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения" - РИА Новости, 14.02.2024
Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:06
2024-02-14T14:06
2024-02-14T14:06
религия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Игнатия (Пунина) в грубых нарушениях устава Русской православной церкви при управлении Выборгской епархией и при освобождении от ее управления святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл на основании пункта 2 статьи 33 положения о церковном суде Русской православной церкви передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Игнатием на рассмотрение высшего общецерковного суда Русской православной церкви", – говорится в сообщении.Епископ Игнатий возглавлял Выборгскую епархию с 2013 по август 2023 года.В связи с нахождением под церковным судом епископ Игнатий освобожден от управления Минусинской епархией. Временным управляющим Минусинской епархией назначен митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (Кутовой).
https://ria.ru/20240213/kor-1927025831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборг, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Выборг, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения"
Бывшего епископа Выборга судят за грубые нарушения церковного устава
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Игнатия (Пунина) в грубых нарушениях устава Русской православной церкви при управлении Выборгской епархией и при освобождении от ее управления святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл на основании пункта 2 статьи 33 положения о церковном суде Русской православной церкви передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Игнатием на рассмотрение высшего общецерковного суда Русской православной церкви", – говорится в сообщении.
Епископ Игнатий возглавлял Выборгскую епархию с 2013 по август 2023 года.
В связи с нахождением под церковным судом епископ Игнатий освобожден от управления Минусинской епархией. Временным управляющим Минусинской епархией назначен митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (Кутовой).
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