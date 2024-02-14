https://ria.ru/20240214/eksport-1927455061.html

Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии

Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии - РИА Новости, 14.02.2024

Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии

Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:15

2024-02-14T23:15

2024-02-14T23:15

экономика

россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло экспортировать технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Предложили ряд конкурентных направлений, в том числе создать для отрасли производства медицинской промышленности дополнительные сектора, где государство может экспортировать технологии", - сказал Мурашко журналистам по итогам встречи президента с учеными. Он отметил, что основные направления связаны с генетикой, иммунологией и цифровизацией. По словам Мурашко, разговор с президентом был конструктивным.

https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мурашко, владимир путин