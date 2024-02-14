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Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии - РИА Новости, 14.02.2024
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23:15 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/eksport-1927455061.html
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии - РИА Новости, 14.02.2024
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии
Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:15
2024-02-14T23:15
экономика
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло экспортировать технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Предложили ряд конкурентных направлений, в том числе создать для отрасли производства медицинской промышленности дополнительные сектора, где государство может экспортировать технологии", - сказал Мурашко журналистам по итогам встречи президента с учеными. Он отметил, что основные направления связаны с генетикой, иммунологией и цифровизацией. По словам Мурашко, разговор с президентом был конструктивным.
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экономика, россия, михаил мурашко, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии

Мурашко: Россия может экспортировать генетические и иммунные технологии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло экспортировать технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Предложили ряд конкурентных направлений, в том числе создать для отрасли производства медицинской промышленности дополнительные сектора, где государство может экспортировать технологии", - сказал Мурашко журналистам по итогам встречи президента с учеными.
Он отметил, что основные направления связаны с генетикой, иммунологией и цифровизацией. По словам Мурашко, разговор с президентом был конструктивным.
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