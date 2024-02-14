https://ria.ru/20240214/eksport-1927455061.html
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии - РИА Новости, 14.02.2024
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии
Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:15
2024-02-14T23:15
2024-02-14T23:15
экономика
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ученые на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили создать дополнительные сектора медицинской промышленности, чтобы государство могло экспортировать технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Предложили ряд конкурентных направлений, в том числе создать для отрасли производства медицинской промышленности дополнительные сектора, где государство может экспортировать технологии", - сказал Мурашко журналистам по итогам встречи президента с учеными. Он отметил, что основные направления связаны с генетикой, иммунологией и цифровизацией. По словам Мурашко, разговор с президентом был конструктивным.
https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мурашко, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко заявил, что Россия может экспортировать генетические технологии
Мурашко: Россия может экспортировать генетические и иммунные технологии