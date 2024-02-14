https://ria.ru/20240214/eksport-1927338811.html

Планы по поддержке экспорта перевыполнили в Амурской области в 2023 году

Планы по поддержке экспорта перевыполнили в Амурской области в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2024

Планы по поддержке экспорта перевыполнили в Амурской области в 2023 году

На 180% по количеству заключенных экспортных контрактов, и на 312% по объему поддержанного экспорта в 2023 году превысили показатели в Амурской области,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:34

2024-02-14T14:34

2024-02-14T14:34

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На 180% по количеству заключенных экспортных контрактов, и на 312% по объему поддержанного экспорта в 2023 году превысили показатели в Амурской области, установленные в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Работу в данном направлении проводит региональный Центр поддержки экспорта. За отчетный период центр оказал услуги свыше чем 300 предпринимателям, содействуя экспорту товаров и услуг на общую сумму в размере свыше 19 миллионов долларов. Экспортные контракты при его содействии заключили 27 субъектов МСП - данная цифра почти в два раза превысила результаты 2022 года. Руководитель центра Максим Сиротин уточнил, что сейчас в регионе экспортерам и экспортно ориентированному бизнесу оказывают целый комплекс мер государственной поддержки. Осуществляется консультационная работа, обучение, действуют акселерационные программы, позволяющие найти партнеров за границей, наладить экспорт продукции. Пользуются спросом услуги по софинансированию центром сертификации продукции и транспортных расходов при транспортировке экспортных партий товара. "Более того, наша организация продолжает сопровождать компании на экспортном пути. Важно, что в 2023 году у нас были запущены и успешно реализованы проекты по продвижению финансовых и страховых услуг амурским экспортерам. Первый продукт – банковская гарантия ускоренного возврата НДС. Она позволяет экспортерам получить соответствующее возмещение из бюджета до камеральной проверки налогового органа и тем самым пополнить оборотные средства предприятия", - приводит пресс-служба слова Сиротина. Он добавил, что с помощью второго продукта можно застраховать дебиторскую задолженность экспортера при поставке товаров с отсрочкой платежа. "То есть, при непоступлении экспортной выручки страховая компания покроет часть издержек экспортера", - подчеркнул руководитель центра. По его словам, Центр активно продвигает и один из таких эффективных инструментов по развитию экспорта, как бизнес-миссии - коллективные поездки представителей нескольких организаций за рубеж для проведения переговоров с потенциальными покупателями. В рамках программы предусмотрены индивидуальные встречи предпринимателей с иностранными компаниями, посещение профильных предприятий, презентации продукции и деловые переговоры.

https://ria.ru/20240214/usluga-1927320317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , амурская область