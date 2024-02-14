https://ria.ru/20240214/ekologiya-1927231264.html
Ученые предложили создавать хранилища CO₂ в недрах Новосибирской области
Ученые предложили создавать хранилища CO₂ в недрах Новосибирской области - РИА Новости, 14.02.2024
Ученые предложили создавать хранилища CO₂ в недрах Новосибирской области
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета считают, что Новосибирская... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:22
2024-02-14T08:22
2024-02-14T08:55
наука
новосибирская область
западная сибирь
новосибирск
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета считают, что Новосибирская область имеет большой потенциал для создания подземных хранилищ для длительного хранения углекислого газа, сообщает ИНГГ СО РАН в среду. "Совместные исследования… показали, что Новосибирская область имеет большой потенциал в этой перспективной сфере. Грамотная организация процесса в рамках частно-государственного партнерства способна не только улучшить экологию региона, но и принести большие доходы в областной бюджет", - отмечается в сообщении. Специалисты лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН отмечают, что Западная Сибирь в целом является одним из наиболее перспективных макрорегионов для длительного хранения углекислого газа. Так, надежным хранилищем для CO2 могут стать глубоко залегающие водоносные горизонты и выработанные залежи нефти и газа. Также существует методика размещения углекислого газа в угольные, соленосные пласты и базальты. "Что касается выработанных месторождений углеводородов, то закачка в них углекислого газа может интенсифицировать притоки углеводородов – таким образом, у добывающих компаний появится возможность выбрать из них остаточные запасы нефти", - отметили в научном институте. По данным ученых, в Новосибирской области наибольший интерес с точки зрения размещения углекислого газа представляет Верх-Тарское нефтяное месторождение. Оно уже почти выработано, расположено относительно недалеко от Новосибирска и хорошо изучено. Кроме того, у специалистов есть все данные по составу пластовых вод, их микробиологическому составу, давлению и температурам в пластах, минералогическим особенностям коллекторов и так далее. "Всего же сотрудники ИНГГ СО РАН выделили в пределах только верхнеюрских отложений Новосибирской области около 100 перспективных площадей, которые можно использовать для размещения углекислого газа. Каждая такая "ловушка" способна вместить от 0,8 до 130 миллионов тонн CO2. Таким образом, в недрах Новосибирской области можно хранить около миллиарда тонн углекислого газа – этого объема достаточно, чтобы закачать внутрь все выбросы CO2 в регионе за 50 лет", - говорится в сообщении. В научном институте отметили, что потенциальная стоимость углеродных единиц в водоносных пластах верхнеюрского возраста, которые можно продать на территории Новосибирской области под размещение CO2, составляет свыше 700 миллиардов рублей. Пока проект находится на стадии проработки.
https://ria.ru/20240208/uchenye-1926109447.html
https://ria.ru/20231228/nauka-1918621384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, новосибирская область, западная сибирь, новосибирск, российская академия наук
Наука, Новосибирская область, Западная Сибирь, Новосибирск, Российская академия наук
Ученые предложили создавать хранилища CO₂ в недрах Новосибирской области
Ученые: Новосибирская область имеет потенциал для создания хранилищ CO₂
НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета считают, что Новосибирская область имеет большой потенциал для создания подземных хранилищ для длительного хранения углекислого газа, сообщает ИНГГ СО РАН в среду.
"Совместные исследования… показали, что Новосибирская область имеет большой потенциал в этой перспективной сфере. Грамотная организация процесса в рамках частно-государственного партнерства способна не только улучшить экологию региона, но и принести большие доходы в областной бюджет", - отмечается в сообщении.
Сибирские ученые нашли перспективное топливо для водородной энергетики
Специалисты лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН отмечают, что Западная Сибирь
в целом является одним из наиболее перспективных макрорегионов для длительного хранения углекислого газа. Так, надежным хранилищем для CO2 могут стать глубоко залегающие водоносные горизонты и выработанные залежи нефти и газа. Также существует методика размещения углекислого газа в угольные, соленосные пласты и базальты.
"Что касается выработанных месторождений углеводородов, то закачка в них углекислого газа может интенсифицировать притоки углеводородов – таким образом, у добывающих компаний появится возможность выбрать из них остаточные запасы нефти", - отметили в научном институте.
По данным ученых, в Новосибирской области наибольший интерес с точки зрения размещения углекислого газа представляет Верх-Тарское нефтяное месторождение. Оно уже почти выработано, расположено относительно недалеко от Новосибирска
и хорошо изучено. Кроме того, у специалистов есть все данные по составу пластовых вод, их микробиологическому составу, давлению и температурам в пластах, минералогическим особенностям коллекторов и так далее.
"Всего же сотрудники ИНГГ СО РАН выделили в пределах только верхнеюрских отложений Новосибирской области около 100 перспективных площадей, которые можно использовать для размещения углекислого газа. Каждая такая "ловушка" способна вместить от 0,8 до 130 миллионов тонн CO2. Таким образом, в недрах Новосибирской области можно хранить около миллиарда тонн углекислого газа – этого объема достаточно, чтобы закачать внутрь все выбросы CO2 в регионе за 50 лет", - говорится в сообщении.
В научном институте отметили, что потенциальная стоимость углеродных единиц в водоносных пластах верхнеюрского возраста, которые можно продать на территории Новосибирской области под размещение CO2, составляет свыше 700 миллиардов рублей.
Пока проект находится на стадии проработки.
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