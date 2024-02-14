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В Египте планируют построить аналог курорта Шарм-эш-Шейх

В Египте планируют построить аналог курорта Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 14.02.2024

В Египте планируют построить аналог курорта Шарм-эш-Шейх

Власти Египта хотят привлечь многомиллиардные инвестиции из ОАЭ к строительству крупного курорта на побережье Средиземного моря, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:58

2024-02-14T14:58

2024-02-14T14:58

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Власти Египта хотят привлечь многомиллиардные инвестиции из ОАЭ к строительству крупного курорта на побережье Средиземного моря, сообщает АТОР. Проект, включенный в план развития региона Северного побережья, реализуется в рамках партнерства между правительством Египта и частным сектором. Консорциум из ОАЭ намерен инвестировать в проект 22 миллиарда долларов, а “если понадобится, то и больший объем средств”.Египет, подчеркивают эксперты АТОР, остро нуждается во внешнем финансировании для погашения своих крупных внешних долгов, что заставляет правительство прибегнуть к продаже государственных активов и поощрению частных инвестиций.На создание курорта, сопоставимого по уровню инфраструктуры с красноморским Шарм-эш-Шейхом, отводится пять лет.Город Рас-эль-Хекма территориально относится к провинции Марса-Матрух, расположенной на Северном (Средиземноморском) побережье Египта. Он находится между Александрией и Марса-Матрухом, в 87 километрах от международного аэропорта. Местная береговая линия славится мягким и белым песком и удобным заходом в море. Планы по созданию масштабного курорта в этом районе были озвучены еще в 1975 году, но тот проект так и не был реализован.На северо-западном побережье и, в частности, в Рас-эль-Хекма, возникли небольшие туристические деревни и поселки, куда в жаркое время приезжают жители Каира и Александрии. По данным египетских СМИ, прошлым летом спрос на покупку и аренду недвижимости на этом направлении вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Агентства недвижимости Египта позиционируют Рас-эль-Хекма как лучшее место для отдыха на Северном побережье.На платформах бронирования туристического жилья сейчас представлены различные варианты размещения в Рас-эль-Хекме. Это виллы, апартаменты и коттеджи. Так, уикенд (2 ночи) на вилле в конце февраля обойдется на двоих от 57 тысяч рублей на двоих, аренда апартаментов – от 28 тысяч рублей на двоих.

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новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море