https://ria.ru/20240214/dzhonson-1927209208.html

Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву

Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву - РИА Новости, 14.02.2024

Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пока не готов выносить на обсуждение конгрессменам сенатский законопроект о дополнительном... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:34

2024-02-14T00:34

2024-02-14T00:34

в мире

украина

россия

сша

майк джонсон

джо байден

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14060f5c06347dc408ab0ad0d7c42ccc.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пока не готов выносить на обсуждение конгрессменам сенатский законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины, несмотря на призывы американского президента Джо Байдена как можно скорее перейти к рассмотрению документа. "Определенно, прямо сейчас нет. Мы решаем вопрос с процессом ассигнований", - сообщил Джонсон журналисту издания Punchbowl на вопрос о том, думал ли он выносить сенатский законопроект на обсуждение палаты. Спикер-республиканец добавил, что перед конгрессменами в палате представителей стоят немедленные сроки по согласованию бюджета страны, "это то, на что направлено внимание палаты в настоящий момент". Ранее Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона немедленно вынести законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, на обсуждение конгрессменов. Законопроект, выделяющий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, был рано утром во вторник по вашингтонскому времени принят в окончательном чтении сенаторами, которые исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927133734.html

https://ria.ru/20240213/oshibka-1927200688.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, майк джонсон, джо байден, сергей лавров, нато