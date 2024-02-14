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Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
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00:34 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/dzhonson-1927209208.html
Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву
Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пока не готов выносить на обсуждение конгрессменам сенатский законопроект о дополнительном... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:34
2024-02-14T00:34
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пока не готов выносить на обсуждение конгрессменам сенатский законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины, несмотря на призывы американского президента Джо Байдена как можно скорее перейти к рассмотрению документа. "Определенно, прямо сейчас нет. Мы решаем вопрос с процессом ассигнований", - сообщил Джонсон журналисту издания Punchbowl на вопрос о том, думал ли он выносить сенатский законопроект на обсуждение палаты. Спикер-республиканец добавил, что перед конгрессменами в палате представителей стоят немедленные сроки по согласованию бюджета страны, "это то, на что направлено внимание палаты в настоящий момент". Ранее Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона немедленно вынести законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, на обсуждение конгрессменов. Законопроект, выделяющий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, был рано утром во вторник по вашингтонскому времени принят в окончательном чтении сенаторами, которые исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927133734.html
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в мире, украина, россия, сша, майк джонсон, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Майк Джонсон, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей помощь Киеву

Джонсон не готов выносить на обсуждение палаты представителей США помощь Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пока не готов выносить на обсуждение конгрессменам сенатский законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины, несмотря на призывы американского президента Джо Байдена как можно скорее перейти к рассмотрению документа.
"Определенно, прямо сейчас нет. Мы решаем вопрос с процессом ассигнований", - сообщил Джонсон журналисту издания Punchbowl на вопрос о том, думал ли он выносить сенатский законопроект на обсуждение палаты.
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Спикер-республиканец добавил, что перед конгрессменами в палате представителей стоят немедленные сроки по согласованию бюджета страны, "это то, на что направлено внимание палаты в настоящий момент".
Ранее Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона немедленно вынести законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, на обсуждение конгрессменов.
Законопроект, выделяющий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, был рано утром во вторник по вашингтонскому времени принят в окончательном чтении сенаторами, которые исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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