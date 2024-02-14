https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927448917.html
Торговые сети Кубани сняли с продажи минералку "Джермук"
Торговые сети Кубани сняли с продажи минералку "Джермук" - РИА Новости, 14.02.2024
Торговые сети Кубани сняли с продажи минералку "Джермук"
Торговые сети Краснодарского края сняли с продажи минеральную воду "Джермук", образцы проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора, сообщил РИА... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:04
2024-02-14T22:04
2024-02-14T22:04
краснодарский край
владикавказ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Торговые сети Краснодарского края сняли с продажи минеральную воду "Джермук", образцы проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Александр Руппель. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. "Продукция торговой марки действительно была представлена в ряде торговых сетей нашего региона. Краевой департамент потребсферы оперативно проинформировал 134 федеральные и региональные сети о необходимости снять ее с реализации. Хочу отметить ответственный подход работающего в крае бизнеса – на сегодняшний день в продаже этой продукции нет", - сказал Руппель. Он добавил, что Роспотребнадзор сейчас проверяет образцы на безопасность. "По итогам экспертизы будет принято решение, вернется ли эта минеральная вода на прилавки наших магазинов", - заключил Руппель.
https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927439513.html
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краснодарский край, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Краснодарский край, Владикавказ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Торговые сети Кубани сняли с продажи минералку "Джермук"
Торговые сети Краснодарского края сняли с продажи минеральную воду "Джермук"