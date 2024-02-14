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В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук" - РИА Новости, 14.02.2024
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10:36 14.02.2024 (обновлено: 10:39 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927259929.html
В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"
В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук" - РИА Новости, 14.02.2024
В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"
Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук", говорится... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:36
2024-02-14T10:39
в мире
армения
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук", говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. В заявлении отмечается, что инспекционный орган не получал по этому поводу никакой официальной информации из РФ. "Однако считаем необходимым отметить, что минеральная вода "Джермук" экспортируется в Россию с 2001 года, объемы экспорта постепенно росли с 350 тысяч литров до 15 273 000 литров в год и каждая импортируемая партия соответствует техническим регламентам ЕАЭС", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что, помимо России, минеральная вода также экспортируется в США, Украину, Грузию, Белоруссию, Казахстан, страны ЕС. "За 23 года не зафиксировано ни одного случая отравления минеральной водой, экспортированной из Республики Армения, поэтому очень странным выглядит решение о прекращении продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" при отсутствии каких-либо негативных изменений в производственном процессе", - говорится в заявлении. Там же отмечается, что при производстве минеральной воды "Джермук" уксус не используется, а используемые вещества соответствуют требованиям международных стандартов и предназначены для применения в пищевой промышленности. "Предполагаемое остаточное содержание указанных веществ по своим техническим характеристикам не может вызвать ожог пищевода. Процесс производства минеральной воды представляет собой полностью автоматизированный замкнутый цикл и наличие уксуса в бутылке противоречит принципу и организации автоматизированного производственного процесса. Минимальное количество готовой продукции составляет 1200 бутылок, следовательно, несоответствие вышеуказанным критериям должно было быть выявлено как минимум в таком же количестве бутылок", - говорится в заявлении. Инспекционный орган пообещал в случае необходимости принять соответствующие меры контроля с учетом того, что образцы каждой произведенной партии сохраняются, а также выяснить с российскими партнерами основания для принятия решения о приостановке продажи минеральной воды.
https://ria.ru/20240214/otravlenie-1927222801.html
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в мире, армения, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Евразийский экономический союз
В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"

Армянский регулятор счел странным ограничение в России продажи воды "Джермук"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКассы супермаркета
Кассы супермаркета - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук", говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора.
В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность.
В заявлении отмечается, что инспекционный орган не получал по этому поводу никакой официальной информации из РФ. "Однако считаем необходимым отметить, что минеральная вода "Джермук" экспортируется в Россию с 2001 года, объемы экспорта постепенно росли с 350 тысяч литров до 15 273 000 литров в год и каждая импортируемая партия соответствует техническим регламентам ЕАЭС", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что, помимо России, минеральная вода также экспортируется в США, Украину, Грузию, Белоруссию, Казахстан, страны ЕС.
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"За 23 года не зафиксировано ни одного случая отравления минеральной водой, экспортированной из Республики Армения, поэтому очень странным выглядит решение о прекращении продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" при отсутствии каких-либо негативных изменений в производственном процессе", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что при производстве минеральной воды "Джермук" уксус не используется, а используемые вещества соответствуют требованиям международных стандартов и предназначены для применения в пищевой промышленности. "Предполагаемое остаточное содержание указанных веществ по своим техническим характеристикам не может вызвать ожог пищевода. Процесс производства минеральной воды представляет собой полностью автоматизированный замкнутый цикл и наличие уксуса в бутылке противоречит принципу и организации автоматизированного производственного процесса. Минимальное количество готовой продукции составляет 1200 бутылок, следовательно, несоответствие вышеуказанным критериям должно было быть выявлено как минимум в таком же количестве бутылок", - говорится в заявлении.
Инспекционный орган пообещал в случае необходимости принять соответствующие меры контроля с учетом того, что образцы каждой произведенной партии сохраняются, а также выяснить с российскими партнерами основания для принятия решения о приостановке продажи минеральной воды.
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