https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927259929.html

В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"

В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук" - РИА Новости, 14.02.2024

В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"

Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук", говорится... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:36

2024-02-14T10:36

2024-02-14T10:39

в мире

армения

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук", говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. В заявлении отмечается, что инспекционный орган не получал по этому поводу никакой официальной информации из РФ. "Однако считаем необходимым отметить, что минеральная вода "Джермук" экспортируется в Россию с 2001 года, объемы экспорта постепенно росли с 350 тысяч литров до 15 273 000 литров в год и каждая импортируемая партия соответствует техническим регламентам ЕАЭС", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что, помимо России, минеральная вода также экспортируется в США, Украину, Грузию, Белоруссию, Казахстан, страны ЕС. "За 23 года не зафиксировано ни одного случая отравления минеральной водой, экспортированной из Республики Армения, поэтому очень странным выглядит решение о прекращении продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" при отсутствии каких-либо негативных изменений в производственном процессе", - говорится в заявлении. Там же отмечается, что при производстве минеральной воды "Джермук" уксус не используется, а используемые вещества соответствуют требованиям международных стандартов и предназначены для применения в пищевой промышленности. "Предполагаемое остаточное содержание указанных веществ по своим техническим характеристикам не может вызвать ожог пищевода. Процесс производства минеральной воды представляет собой полностью автоматизированный замкнутый цикл и наличие уксуса в бутылке противоречит принципу и организации автоматизированного производственного процесса. Минимальное количество готовой продукции составляет 1200 бутылок, следовательно, несоответствие вышеуказанным критериям должно было быть выявлено как минимум в таком же количестве бутылок", - говорится в заявлении. Инспекционный орган пообещал в случае необходимости принять соответствующие меры контроля с учетом того, что образцы каждой произведенной партии сохраняются, а также выяснить с российскими партнерами основания для принятия решения о приостановке продажи минеральной воды.

https://ria.ru/20240214/otravlenie-1927222801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз