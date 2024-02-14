В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"
Армянский регулятор счел странным ограничение в России продажи воды "Джермук"
Кассы супермаркета. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук", говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора.
В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность.
В заявлении отмечается, что инспекционный орган не получал по этому поводу никакой официальной информации из РФ. "Однако считаем необходимым отметить, что минеральная вода "Джермук" экспортируется в Россию с 2001 года, объемы экспорта постепенно росли с 350 тысяч литров до 15 273 000 литров в год и каждая импортируемая партия соответствует техническим регламентам ЕАЭС", - подчеркнули в ведомстве.
"За 23 года не зафиксировано ни одного случая отравления минеральной водой, экспортированной из Республики Армения, поэтому очень странным выглядит решение о прекращении продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" при отсутствии каких-либо негативных изменений в производственном процессе", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что при производстве минеральной воды "Джермук" уксус не используется, а используемые вещества соответствуют требованиям международных стандартов и предназначены для применения в пищевой промышленности. "Предполагаемое остаточное содержание указанных веществ по своим техническим характеристикам не может вызвать ожог пищевода. Процесс производства минеральной воды представляет собой полностью автоматизированный замкнутый цикл и наличие уксуса в бутылке противоречит принципу и организации автоматизированного производственного процесса. Минимальное количество готовой продукции составляет 1200 бутылок, следовательно, несоответствие вышеуказанным критериям должно было быть выявлено как минимум в таком же количестве бутылок", - говорится в заявлении.
Инспекционный орган пообещал в случае необходимости принять соответствующие меры контроля с учетом того, что образцы каждой произведенной партии сохраняются, а также выяснить с российскими партнерами основания для принятия решения о приостановке продажи минеральной воды.