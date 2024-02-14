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Лондон ждет, что партнеры скоро подпишут с Киевом договор о безопасности - РИА Новости, 14.02.2024
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17:38 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/dogovor-1927394825.html
Лондон ждет, что партнеры скоро подпишут с Киевом договор о безопасности
Лондон ждет, что партнеры скоро подпишут с Киевом договор о безопасности - РИА Новости, 14.02.2024
Лондон ждет, что партнеры скоро подпишут с Киевом договор о безопасности
Великобритания ожидает, что несколько западных партнеров последуют примеру Лондона и в ближайшие недели подпишут с Киевом двустороннее соглашение о... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:38
2024-02-14T17:38
в мире
украина
киев
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дэвид кэмерон
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Великобритания ожидает, что несколько западных партнеров последуют примеру Лондона и в ближайшие недели подпишут с Киевом двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. В январе британский премьер Риши Сунак посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений. "Британия стала первой страной, подписавшей с Киевом двустороннее соглашение по безопасности – пример, которому, как мы ожидаем, в ближайшие недели последуют несколько партнеров", - написал он в статье для газеты Hill. Глава британского МИД выразил желание, чтобы Лондон, Вашингтон, Брюссель и другие союзники продолжали поддерживать Украину. На этом фоне министр заявил, что "отбрасывает все дипломатические любезности" и призывает конгресс США одобрить новый пакет помощи Киеву. Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат США. Он предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю в размере около 14 миллиардов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240214/stremlenie-1927369024.html
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в мире, украина, киев, россия, дэвид кэмерон, нато, риши сунак, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Дэвид Кэмерон, НАТО, Риши Сунак, Сергей Лавров
Лондон ждет, что партнеры скоро подпишут с Киевом договор о безопасности

МИД Британии ждет, что партнеры скоро подпишут с Украиной договор о безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Великобритания ожидает, что несколько западных партнеров последуют примеру Лондона и в ближайшие недели подпишут с Киевом двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.
В январе британский премьер Риши Сунак посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.
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"Британия стала первой страной, подписавшей с Киевом двустороннее соглашение по безопасности – пример, которому, как мы ожидаем, в ближайшие недели последуют несколько партнеров", - написал он в статье для газеты Hill.
Глава британского МИД выразил желание, чтобы Лондон, Вашингтон, Брюссель и другие союзники продолжали поддерживать Украину. На этом фоне министр заявил, что "отбрасывает все дипломатические любезности" и призывает конгресс США одобрить новый пакет помощи Киеву.
Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат США. Он предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю в размере около 14 миллиардов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаКиевРоссияДэвид КэмеронНАТОРиши СунакСергей Лавров
 
 
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